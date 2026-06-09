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Задержали Гаффарову и Городалова

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17:31 861

В результате очередной операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД), были задержаны ранее судимая 50-летняя Мятанят Гаффарова и вступивший с ней в сговор для оборота наркотиков 25-летний Нурлан Городалов.

В автомобиле марки Chevrolet, которым управлял Городалов, было обнаружено и изъято около 72 килограммов марихуаны, обогащенной психотропными веществами, а также 5687 таблеток метадона. Было установлено, что задержанные планировали организовать сбыт наркотиков, ввезенных в страну контрабандным путем с помощью параплана.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении М.Гаффаровой и Н.Городалова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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