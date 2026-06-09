«Иран — это Вьетнам Трампа. У него два пути: капитуляция или эскалация»

Роберт Пейп, профессор Чикагского университета и ведущий эксперт по вопросам национальной безопасности, стал одним из немногих специалистов, верно предсказавших исход конфликта с Ираном еще до его начала. В своих выступлениях он настойчиво призывал администрацию Трампа отказаться от идеи воздушной кампании, подчеркивая, что сменить власть в стране исключительно силами авиации невозможно. Эксперт неоднократно предупреждал: цель Трампа — свержение иранского режима с помощью одних лишь ударов с воздуха — обречена на провал. Позже, в первые недели войны, когда стало очевидно, что теократический режим в Тегеране успешно выдерживает массированные авиаудары США и Израиля, Пейп заявил, что этот конфликт рискует стать для Трампа «вторым Вьетнамом». Исторический прецедент и иллюзия «умных бомб»

В интервью телеканалу MC Now (ранее MSNBC) профессор отметил: «Я изучил каждую воздушную кампанию со времен Первой мировой войны. За все эти сто с лишним лет одна только авиация — без поддержки наземных сил — ни разу не приводила к свержению правящего режима. Даже в тех случаях, когда действия местных продемократических движений поддерживались с воздуха, это не работало. Это не приносило результатов ни в эпоху обычных фугасных бомб, ни в эпоху высокоточного «умного» оружия. Мы перепробовали множество различных комбинаций, задействовали колоссальные объемы разведывательных данных, но эффекта не было. В конечном итоге мы получаем лидеров второго поколения — еще более антиамерикански настроенных, опасных и готовых идти на бóльшие издержки и жертвы». 100 дней войны: крах перемирия и новые правила игры Недавно Роберт Пейп вновь вернулся к этой теме. В эфире телеканала Newsmax он предупредил, что хрупкое перемирие между США и Ираном начинает стремительно рушиться, поскольку Тегеран переходит к более амбициозной стратегии и стремится к доминированию в Персидском заливе. Анализируя недавнее обострение между Израилем и Ираном, эксперт подчеркнул, что ситуация остается крайне нестабильной. «Прежде всего стоит зафиксировать: сегодня сотый день войны. И мы видим, как перемирие постепенно трещит по швам», — констатировал Пейп.

По его словам, главным итогом этих 100 дней стала не столько сама военная операция, сколько то, как она подсветила трансформацию геополитических целей Тегерана. «Самый большой сюрприз по прошествии ста дней — это резкий рост амбиций Ирана. Шаг за шагом мы наблюдаем, как приоритеты Тегерана смещаются от банального выживания режима к установлению жесткого контроля над зоной Персидского залива». Профессор убежден, что агрессивная риторика Ирана в адрес Израиля и его прямые действия против интересов США указывают на долгосрочную стратегию. В качестве примера он привел недавние удары Ирана по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте, а также по международному аэропорту Кувейта. Это доказывает, что Тегеран отказался от концепции пропорционального ответа в пользу радикальной эскалации. «Реагируя на действия противника, Иран вышел на принципиально новый уровень. Это уже не просто соразмерный ответ», — добавил эксперт. Ультиматум Тегерана и ловушка для США Пейп также упомянул недавнее заявление военного советника Верховного лидера Ирана Мохсена Резаи, который публично потребовал от Вашингтона финансовых уступок, пригрозив дальнейшим обострением ситуации. «Вместо того чтобы пойти на попятную и продемонстрировать готовность к возобновлению переговоров, Резаи выдвинул новый пакет требований. Он потребовал выплатить Ирану 24 миллиарда долларов и прямо предупредил, что Тегеран рассматривает вариант расширения зоны конфликта».