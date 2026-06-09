В Баку бывший госчиновник предстанет перед судом

В Низаминском районном суде состоялось подготовительное слушание по уголовному делу Зульфугара Мансурова — бывшего заместителя начальника отдела контроля за управлением и эффективным использованием государственного имущества Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики, арестованного вместе с бывшими должностными лицами Исполнительной власти Гарадагского района.

Как сообщает haqqin.az, в ходе судебного разбирательства под председательством судьи Эмина Ахундова были уточнены анкетные данные подсудимого. Принято решение передать уголовное дело в суд. Судебное заседание назначено на 23 июня.

Отметим, что Зульфугар Мансуров был арестован в ноябре 2025 года в результате операции, проведенной Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре в Исполнительной власти Гарадагского района.

Согласно официальной информации, опубликованной Генеральной прокуратурой, в ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлены обоснованные подозрения в том, что заместитель главы Исполнительной власти Гарадагского района Надир Мурадов, исполнявший обязанности начальника районного хозяйственного отдела аппарата исполнительной власти Гафар Абдуллаев, сотрудники исполнительной власти Рашад Надирли и Иса Шамсалиев, а также заместитель начальника отдела контроля за управлением и эффективным использованием государственного имущества при Государственной службе по имущественным вопросам Зульфугар Мансуров, войдя в преступный сговор, получали взятки в различных размерах от отдельных лиц за содействие в оформлении земельных участков в Гарадагском районе города Баку и последующей государственной регистрации прав собственности на них.

Отметим, что уголовное дело против Гафара Абдуллаева, Рашада Надирли и Исы Шамсалиева было передано в отдельное производство и направлено для рассмотрения в Гарадагский районный суд.

Обвиняемым предъявлено обвинение по статье 312-1.1 Уголовного кодекса (незаконное влияние на решение должностного лица – торговля влиянием). Следует также отметить, что несколько дней назад Зульфугар Мансуров подал апелляцию на изменение избранной для него меры пресечения.