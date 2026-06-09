USD 1.7000
EUR 1.9627
RUB 2.3231
Подписаться на уведомления
Пашинян победил и сделал заявление об Азербайджане
Новость дня
Пашинян победил и сделал заявление об Азербайджане

В Баку бывший госчиновник предстанет перед судом

Инара Рафикгызы
17:51 707

В Низаминском районном суде состоялось подготовительное слушание по уголовному делу Зульфугара Мансурова — бывшего заместителя начальника отдела контроля за управлением и эффективным использованием государственного имущества Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики, арестованного вместе с бывшими должностными лицами Исполнительной власти Гарадагского района.

Как сообщает haqqin.az, в ходе судебного разбирательства под председательством судьи Эмина Ахундова были уточнены анкетные данные подсудимого. Принято решение передать уголовное дело в суд. Судебное заседание назначено на 23 июня.

Отметим, что Зульфугар Мансуров был арестован в ноябре 2025 года в результате операции, проведенной Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре в Исполнительной власти Гарадагского района.

Согласно официальной информации, опубликованной Генеральной прокуратурой, в ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлены обоснованные подозрения в том, что заместитель главы Исполнительной власти Гарадагского района Надир Мурадов, исполнявший обязанности начальника районного хозяйственного отдела аппарата исполнительной власти Гафар Абдуллаев, сотрудники исполнительной власти Рашад Надирли и Иса Шамсалиев, а также заместитель начальника отдела контроля за управлением и эффективным использованием государственного имущества при Государственной службе по имущественным вопросам Зульфугар Мансуров, войдя в преступный сговор, получали взятки в различных размерах от отдельных лиц за содействие в оформлении земельных участков в Гарадагском районе города Баку и последующей государственной регистрации прав собственности на них. 

Отметим, что уголовное дело против Гафара Абдуллаева, Рашада Надирли и Исы Шамсалиева было передано в отдельное производство и направлено для рассмотрения в Гарадагский районный суд.

Обвиняемым предъявлено обвинение по статье 312-1.1 Уголовного кодекса (незаконное влияние на решение должностного лица – торговля влиянием). Следует также отметить, что несколько дней назад Зульфугар Мансуров подал апелляцию на изменение избранной для него меры пресечения.

Кто этот загадочный миллиардер, купивший дом в Лондоне за 261 миллион долларов?
Кто этот загадочный миллиардер, купивший дом в Лондоне за 261 миллион долларов?
17:50 1046
В Баку бывший госчиновник предстанет перед судом
В Баку бывший госчиновник предстанет перед судом
17:51 708
Исмаилов решил, что Мамедов хочет его зарезать, и выхватил оружие
Исмаилов решил, что Мамедов хочет его зарезать, и выхватил оружие Кровавое убийство в Дашкесане
17:11 888
Пашинян закручивает гайки
Пашинян закручивает гайки
16:09 3075
Пощечина Парижу: Эрдоган забирает Сахель
Пощечина Парижу: Эрдоган забирает Сахель наша корреспонденция; все еще актуально
11:55 2798
Фарзалиев и Мамедов получили пожизненные сроки
Фарзалиев и Мамедов получили пожизненные сроки
17:03 1373
Россия боится ударов Украины: закрыт коридор в Крым
Россия боится ударов Украины: закрыт коридор в Крым
16:26 1871
Советы от «Хезболлы»
Советы от «Хезболлы»
15:27 1222
Крушение военного вертолета США у Ормуза: Пентагон начал расследование
Крушение военного вертолета США у Ормуза: Пентагон начал расследование обновлено 15:04
15:04 3452
Крым без туристов и бензина
Крым без туристов и бензина
00:44 6694
Грузины устали от российских релокантов
Грузины устали от российских релокантов
14:00 3724

ЭТО ВАЖНО

Кто этот загадочный миллиардер, купивший дом в Лондоне за 261 миллион долларов?
Кто этот загадочный миллиардер, купивший дом в Лондоне за 261 миллион долларов?
17:50 1046
В Баку бывший госчиновник предстанет перед судом
В Баку бывший госчиновник предстанет перед судом
17:51 708
Исмаилов решил, что Мамедов хочет его зарезать, и выхватил оружие
Исмаилов решил, что Мамедов хочет его зарезать, и выхватил оружие Кровавое убийство в Дашкесане
17:11 888
Пашинян закручивает гайки
Пашинян закручивает гайки
16:09 3075
Пощечина Парижу: Эрдоган забирает Сахель
Пощечина Парижу: Эрдоган забирает Сахель наша корреспонденция; все еще актуально
11:55 2798
Фарзалиев и Мамедов получили пожизненные сроки
Фарзалиев и Мамедов получили пожизненные сроки
17:03 1373
Россия боится ударов Украины: закрыт коридор в Крым
Россия боится ударов Украины: закрыт коридор в Крым
16:26 1871
Советы от «Хезболлы»
Советы от «Хезболлы»
15:27 1222
Крушение военного вертолета США у Ормуза: Пентагон начал расследование
Крушение военного вертолета США у Ормуза: Пентагон начал расследование обновлено 15:04
15:04 3452
Крым без туристов и бензина
Крым без туристов и бензина
00:44 6694
Грузины устали от российских релокантов
Грузины устали от российских релокантов
14:00 3724
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться