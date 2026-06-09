Кто этот загадочный миллиардер, купивший дом в Лондоне за 261 миллион долларов?

Личность продавца никогда не разглашалась официально, но, по информации издания The National, это американо-китайский миллиардер, высоко ценящий уединение и безопасность. В конце 2024 года он приобрел поместье The Holme в Риджентс-парке у конкурсного управляющего примерно за 139 миллионов фунтов стерлингов. Предполагалось, что новый хозяин будет использовать эту историческую виллу с лепным фасадом в качестве корпоративного офиса с жилыми помещениями, однако вместо этого он решил ее перепродать.

Сообщается, что таинственный владелец одной из самых дорогих частных резиденций в Лондоне, расположенной по соседству с Лондонским зоопарком и резиденцией посла США, продал ее с прибылью около 56 миллионов фунтов стерлингов (75 миллионов долларов) менее чем за два года.

Один из самых дорогих объектов недвижимости в Лондоне недавно был продан за 261 миллион долларов. Эта сделка вызвала широкий резонанс в СМИ — отчасти потому, что личности как предыдущего, так и нового владельцев особняка держатся в строжайшем секрете.

Согласно сообщениям Financial Times того времени, покупка в 2024 году была совершена через британское дочернее предприятие люксембургской компании Zedra (со штаб-квартирой в Женеве). Эта структура занимается корпоративными услугами, управлением британскими пенсионными фондами и трастами от имени состоятельных клиентов.

В итоге особняк The Holme был продан примерно за 195 миллионов фунтов стерлингов (около 261 миллиона долларов), что сделало эту сделку одной из крупнейших на рынке недвижимости Лондона и всей Великобритании. Примечательно, что объект даже не выставлялся на открытые торги.

Личность нового покупателя также окутана тайной, хотя предполагается, что он американец. По данным агентства Bloomberg, неназванный инвестор заплатил примерно на 40% больше первоначальной стоимости особняка.

Посредником в сделке выступил Маркус О'Брайен из британского подразделения Sotheby's International Realty. От комментариев для Bloomberg он отказался.

Особняк с 40 спальнями, построенный в 1818 году недалеко от озера для лодочных прогулок, занимает площадь 2694 квадратных метра и окружен садом в 1,6 гектара. Название поместья (The Holme) происходит от саксонского слова, обозначающего небольшой остров или возвышенность рядом с водоемом. До недавней продажи эксперты оценивали потенциальную стоимость объекта вплоть до 250 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее, начиная с 1990-х годов, особняк принадлежал зарегистрированной на острове Гернси компании Quendon. В качестве ее бенефициаров числились дети саудовского принца Халеда бин Султана Аль Сауда. Интересно, что когда в 1988 году дом выставлялся на продажу за 30 миллионов фунтов, его описывали как «возможно, самый дорогой дом в мире».

Новому владельцу The Holme удается сохранять полную анонимность, несмотря на попытки правительства Великобритании повысить прозрачность в элитном сегменте рынка недвижимости, где конечные собственники часто скрываются за трастами или подставными компаниями. Даже создание в 2022 году Реестра зарубежных организаций (на фоне вторжения России в Украину) с целью снять завесу секретности с офшорных активов пока не помогло раскрыть его имя.