Цифровой помощник для учеников в «Цифровой школе»

«Цифровой помощник позволяет учащимся получать персонализированную поддержку в процессе ежедневного обучения, легче осваивать темы уроков и находить ответы на свои вопросы. Он также отвечает на вопросы учеников по различным предметам, объясняет сложные темы простым языком, пошагово разъясняет понятия и способствует развитию навыков самостоятельного обучения», — сказали в пресс-службе Миннауки.

В рамках инициативы Министерства науки и образования и в партнерстве с компанией Presight (G42) из Объединенных Арабских Эмиратов на платформе «Цифровая школа» запущен цифровой учебный помощник для учащихся.

Наставник, работающий на основе искусственного интеллекта, общается с каждым учеником индивидуально, оказывая поддержку в удобном для него темпе. Будь то объяснение сложной темы по физике или помощь в пошаговом решении математических задач после уроков. Цифровой помощник предоставляет персонализированную поддержку ученикам не только во время занятий, но и в любое время, когда она им необходима.

Для использования цифрового помощника учащиеся должны войти в свои учетные записи на платформе «Цифровая школа» и выбрать сервис «Цифровой помощник», расположенный в разделе «Приложения».

В настоящее время сервис находится на этапе тестирования и обучения. Цифровой помощник обучен в основном по математике и естественным наукам. Поскольку процесс обучения и совершенствования по другим предметам продолжается, в ответах могут быть некоторые неточности, предупредили в министерстве.

Предоставленные ответы предназначены для поддержки учебного процесса и при необходимости должны быть дополнены пояснениями преподавателя.

В ведомстве отметили, что «запуск цифрового помощника — важный шаг на пути к углублению цифровой трансформации в образовании, повышению доступности образовательных услуг и интеграции современных технологий в образовательный процесс. Новое решение помогает учащимся закреплять знания, более эффективно осваивать учебные материалы и повышать интерес к обучению».

Цифровой помощник был разработан как локальное решение на основе генеративного искусственного интеллекта и развернут на высокопроизводительной вычислительной инфраструктуре Министерства экономики, в технологической среде, расположенной внутри страны. Развертывание решения на локальной инфраструктуре имеет большое значение с точки зрения хранения данных внутри страны и развития возможностей искусственного интеллекта в сфере образования в рамках национальной цифровой экосистемы.

Создание данного решения стало возможным в рамках Меморандума о взаимопонимании в сфере образования, подписанного в сентябре 2025 года между Министерством науки и образования и компанией Presight, входящей в группу G42 Объединенных Арабских Эмиратов. Документ предусматривает применение искусственного интеллекта в образовании, разработку наставников для учащихся на основе искусственного интеллекта, цифровых помощников для учителей, а также интеграцию образовательных моделей азербайджанского языка.