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Новые власти Болгарии не будут поставлять оружие Украине

18:10 202

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что страна больше не будет поставлять военную помощь Украине. Об этом он сказал на пресс-конференции в Софии, передает BTA.

Глава Минобороны Болгарии отметил, что война в Украине не может быть решена на поле боя, и призвал к переговорам о прекращении боевых действий. «Мы уже четко заявили, что война в Украине не будет решена на поле боя. Мы видим позиционную войну, и сколько бы оружия ни накапливалось, единственное, что из этого получается, – это гибель людей. Пора сесть за стол переговоров, пора искать справедливый мир, который должны определить обе стороны», – заявил Стоянов.

Димитар Стоянов

Министр подчеркнул, что роль Европейского союза в этом процессе чрезвычайно важна. Он также заявил, что Болгария не будет предоставлять оружие украинской армии.

«Украине нужны люди, а не оружие. У нее достаточно оружия, поэтому мы не планируем предоставлять украинской армии дополнительные вооружения», – сказал Стоянов.

С 2022 года Болгария выделила Украине 13 пакетов военной помощи, но сохранила их стоимость и содержание в секрете. В марте 2026 года Болгария присоединилась к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины.

В апреле на парламентских выборах в Болгарии победила партия «Прогрессивная Болгария» во главе с пророссийским экс-президентом Руменом Радевым. В прошлом месяце Радев заявил, что Европейский союз должен взять на себя ведущую роль в переговорах с Россией, чтобы завершить войну в Украине.

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