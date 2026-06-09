Санкции против союзника Нетаньяху

Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и Франция ввели санкции в отношении министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича. Его обвиняют в подстрекательстве к насилию на Западном берегу. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на своей странице в соцсети Х.

По словам Барро, на национальном уровне Франция также запретила въезд четырем лидерам организаций поселенцев и 21 поселенцу, причастному к насилию на Западном берегу реки Иордан. Аналогичные точечные санкции вводят и другие страны-союзницы.