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Санкции против союзника Нетаньяху

18:25 126

Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и Франция ввели санкции в отношении министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича. Его обвиняют в подстрекательстве к насилию на Западном берегу. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на своей странице в соцсети Х.

По словам Барро, на национальном уровне Франция также запретила въезд четырем лидерам организаций поселенцев и 21 поселенцу, причастному к насилию на Западном берегу реки Иордан. Аналогичные точечные санкции вводят и другие страны-союзницы.

Французская сторона обосновала санкции против израильского министра его политической деятельностью и публичными заявлениями. Как говорится в заявлении главы МИД Франции, Бецалель Смотрич активно продвигает и открыто провозглашает аннексию Западного берега, выступает за создание там новых поселений и повторную колонизацию сектора Газа.

Кроме того, Париж подчеркивает, что действия Смотрича ведут к экономическому краху Палестинской автономии и влекут за собой пагубные последствия для палестинского населения.

По словам французского дипломата, подобный политический курс является неприемлемым для подавляющего большинства стран международного сообщества, которое сохраняет решительную приверженность принципу урегулирования конфликта на основе сосуществования двух государств.

Бецалель Смотрич является ключевым политическим союзником премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Лидер партии «Религиозный сионизм» и министр финансов входит в правящую коалицию.

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