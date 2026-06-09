Адвокаты собрались в Нахчыване

8 июня в Нахчыванской Автономной Республике состоялась региональная конференция на тему «Роль адвокатуры и медиации в защите прав человека», организованная совместно Коллегией адвокатов и Советом по медиации Азербайджана.
В мероприятии приняли участие председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров, председатель Совета по медиации Азербайджана Надир Адилов, делегации, возглавляемые руководителями обеих структур, официальные лица автономной республики, судьи и адвокаты, медиаторы, преподаватели, студенты, а также представители средств массовой информации.
Выступая с приветственной речью, председатель Анар Багиров отметил значимость конференции и рассказал о работе, проделанной в Коллегии адвокатов в последние годы. Он напомнил, что 28 декабря 1999 года по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева был подписан закон «Об адвокатах и адвокатской деятельности», благодаря которому впервые в истории Азербайджана адвокатура была сформирована как полностью независимый институт, не зависящий ни от одной ветви власти. На основе процессуального законодательства того периода адвокатура стала равноправным профессиональным объединением в состязательном процессе.
Анар Багиров подробно остановился на исторической роли указов и распоряжений президента Ильхама Алиева в сфере развития адвокатуры, на ответственности института адвокатуры в защите прав человека, необходимости специализации адвокатов, значимости проводимых реформ, а также на важном месте института медиации в разрешении споров.
Говоря о формировании института медиации и проводимых в этой сфере реформах, председатель Коллегии отметил, что благодаря эффективному сотрудничеству между Коллегией адвокатов Азербайджана и Советом по медиации Азербайджана сформировались отношения, основанные на взаимном уважении и профессиональной солидарности между адвокатами‑медиаторами и медиаторами, не являющимися адвокатами. Такая модель сотрудничества способствует обогащению медиативной практики, укреплению института в обществе и приданию реформам устойчивого характера. Он высоко оценил деятельность Совета по медиации, подчеркнув, что Коллегия адвокатов Азербайджана с первого дня реформ в сфере медиации как соучредитель Совета полностью поддерживает этот процесс. Анар Багиров выразил уверенность, что эта поддержка будет продолжена и впредь, и Коллегия продолжит совместную работу с Советом.
Председатель Коллегии адвокатов отметил, что успехи, достигнутые в развитии гражданского общества, правовых институтов и системы юридической помощи в Азербайджане, являются результатом внимания и заботы государства. Он также заявил, что подобные региональные конференции будут проводиться в Нахчыване и в дальнейшем.
По словам Надиpa Адилова, наблюдения и мониторинги показывают, что адвокаты в медиативных процессах очень тесно сотрудничают с медиаторами в вопросах обеспечения законного и корректного содержания медиативных соглашений. Выразив благодарность адвокатам, председатель подчеркнул, что профессиональное сотрудничество Нахчыванской организации по медиации с членами Коллегии адвокатов Азербайджана является фактором, напрямую способствующим заключению качественных медиативных соглашений. Было отмечено, что Совет доволен эффективным сотрудничеством и результативной деятельностью Нахчыванской организации по медиации совместно с членами Коллегии адвокатов Азербайджана, и это сотрудничество приносит ощутимую пользу.
В настоящее время в Азербайджане действуют 423 медиатора и 75 организаций по медиации. В 2026 году было заключено 1 794 медиативных соглашения. В системе пробации зарегистрировано 6 соглашений.
Заместитель министра юстиции Нахчыванской Автономной Республики, временно исполняющий обязанности министра Гусейн Сафаров выступил с речью, рассказав об истории и пути развития адвокатуры в Нахчыване. Было отмечено, что, чем более развит институт адвокатуры и чем более компетентными и профессиональными кадрами укомплектована Коллегия, тем выше уровень защиты прав граждан, тем эффективнее информирование населения о правовых вопросах, а также предотвращение ненужных временных потерь и необоснованных обращений.
Сафаров заявил, что сотрудничество государственных структур с институтом адвокатуры играет важную роль в защите прав человека. В этом контексте он особо отметил эффективное взаимодействие между Министерством юстиции Нахчыванской Автономной Республики и Коллегией адвокатов Азербайджана. В соответствии с требованиями законодательства представитель Министерства юстиции НАР в настоящее время участвует в работе квалификационной комиссии Коллегии. Это участие способствует обеспечению прозрачности, объективности и законности процесса приема. Одним из важных направлений сотрудничества между министерством и Коллегией адвокатов Азербайджана являются совместные мероприятия, проводимые в пенитенциарных учреждениях.
Затем на конференции Совет по медиации Азербайджана вручил сертификаты заместителю министра юстиции НАР, временно исполняющему обязанности министра Гусейну Сафарову, начальнику Управления стратегического планирования и мониторинга министерства Саттару Заманову и председателю Коллегии адвокатов НАР Вюсалу Гасанову — за поддержку деятельности Совета.
После этого был продемонстрирован видеодоклад, отражающий деятельность Коллегии адвокатов НАР за последние три года.
Заместитель председателя Верховного суда НАР Мушвиг Гасанов выступил с докладом на тему «Роль адвокатуры и медиации в осуществлении правосудия», отметив, что основная миссия адвокатуры — защита прав и свобод человека и что адвокаты играют важную роль в осуществлении правосудия. По словам заместителя председателя Верховного суда НАР, практика показывает, что участие адвоката делает судебное разбирательство более эффективным и оперативным. Получая профессиональную юридическую помощь, гражданин лучше защищает свои права, а работа суда облегчается. Институт медиации также имеет важное значение: он помогает урегулировать споры на досудебной стадии и способствует примирению сторон во время судебного процесса. Во многих случаях благодаря работе медиатора спор разрешается, не доходя до суда.
Затем председатель Коллегии адвокатов НАР Вюсал Гасанов выступил с докладом на тему «Вопросы участия адвоката в защите прав человека при рассмотрении споров в медиативных процессах: качественная юридическая помощь — основа качественного медиативного соглашения». Он отметил, что в современной правовой системе применение альтернативных механизмов разрешения споров, особенно медиации, служит более эффективному обеспечению принципов правового государства, включая защиту прав и свобод человека и гражданина.
В этом контексте сотрудничество адвоката и медиатора имеет важное значение для повышения качества предоставляемых услуг и расширения практики мирного урегулирования споров.
Председатель подчеркнул, что Закон «О медиации» определяет цель медиации как разрешение споров на основе взаимного согласия сторон, мирным путем. Согласно закону, медиатор выступает в роли нейтрального посредника между сторонами, тогда как адвокат обеспечивает профессиональную защиту правовой позиции своего доверителя. Взаимодействие этих двух институтов однозначно создает основу для появления юридически обоснованных и исполнимых медиативных соглашений.
Кроме того, директор Нахчыванской организации по медиации Юсиф Гасанов в своем выступлении рассказал о работе, проделанной в сфере заключения качественных медиативных соглашений на основе сотрудничества адвокатов и медиаторов, а также о существующих предложениях. Он отметил, что в настоящее время в составе Нахчыванской организации по медиации действуют 5 медиаторов. По словам Юсифа Гасанова, с августа 2021 года по соответствующий период 2026 года в производстве медиаторов находилось 7 885 дел. По 2 413 делам, в которых участвовали обе стороны, было заключено 1 032 медиативных соглашения. Он также сообщил, что за время деятельности организации в медиативных процессах с участием адвокатов было подписано около 40 соглашений.
Адвокат Нахчыванского городского адвокатского бюро ASAN Шебнам Гусейнова, выступая на тему «Роль адвоката в осуществлении медиативных процессов при защите прав граждан в гражданско‑правовых спорах», отметила, что в современный период разрешение гражданских споров, возникающих из семейных отношений, не ограничивается только судебным порядком. Одним из альтернативных способов урегулирования семейных, трудовых и имущественных споров является медиация. Медиация — это юридический процесс, направленный на достижение взаимного согласия между сторонами. В этом процессе медиатор выступает как нейтральное лицо и помогает сторонам прийти к общему результату.
В завершение состоялись обсуждения, были даны ответы на интересующие участников вопросы. В рамках мероприятия делегация Коллегии адвокатов Азербайджана посетила административное здание Нахчыванской организации по медиации. Гостям была представлена информация о деятельности организации.