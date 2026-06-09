Адвокаты собрались в Нахчыване

8 июня в Нахчыванской Автономной Республике состоялась региональная конференция на тему «Роль адвокатуры и медиации в защите прав человека», организованная совместно Коллегией адвокатов и Советом по медиации Азербайджана. В мероприятии приняли участие председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров, председатель Совета по медиации Азербайджана Надир Адилов, делегации, возглавляемые руководителями обеих структур, официальные лица автономной республики, судьи и адвокаты, медиаторы, преподаватели, студенты, а также представители средств массовой информации. Выступая с приветственной речью, председатель Анар Багиров отметил значимость конференции и рассказал о работе, проделанной в Коллегии адвокатов в последние годы. Он напомнил, что 28 декабря 1999 года по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева был подписан закон «Об адвокатах и адвокатской деятельности», благодаря которому впервые в истории Азербайджана адвокатура была сформирована как полностью независимый институт, не зависящий ни от одной ветви власти. На основе процессуального законодательства того периода адвокатура стала равноправным профессиональным объединением в состязательном процессе.

Анар Багиров подробно остановился на исторической роли указов и распоряжений президента Ильхама Алиева в сфере развития адвокатуры, на ответственности института адвокатуры в защите прав человека, необходимости специализации адвокатов, значимости проводимых реформ, а также на важном месте института медиации в разрешении споров. Говоря о формировании института медиации и проводимых в этой сфере реформах, председатель Коллегии отметил, что благодаря эффективному сотрудничеству между Коллегией адвокатов Азербайджана и Советом по медиации Азербайджана сформировались отношения, основанные на взаимном уважении и профессиональной солидарности между адвокатами‑медиаторами и медиаторами, не являющимися адвокатами. Такая модель сотрудничества способствует обогащению медиативной практики, укреплению института в обществе и приданию реформам устойчивого характера. Он высоко оценил деятельность Совета по медиации, подчеркнув, что Коллегия адвокатов Азербайджана с первого дня реформ в сфере медиации как соучредитель Совета полностью поддерживает этот процесс. Анар Багиров выразил уверенность, что эта поддержка будет продолжена и впредь, и Коллегия продолжит совместную работу с Советом. Председатель Коллегии адвокатов отметил, что успехи, достигнутые в развитии гражданского общества, правовых институтов и системы юридической помощи в Азербайджане, являются результатом внимания и заботы государства. Он также заявил, что подобные региональные конференции будут проводиться в Нахчыване и в дальнейшем.

По словам Надиpa Адилова, наблюдения и мониторинги показывают, что адвокаты в медиативных процессах очень тесно сотрудничают с медиаторами в вопросах обеспечения законного и корректного содержания медиативных соглашений. Выразив благодарность адвокатам, председатель подчеркнул, что профессиональное сотрудничество Нахчыванской организации по медиации с членами Коллегии адвокатов Азербайджана является фактором, напрямую способствующим заключению качественных медиативных соглашений. Было отмечено, что Совет доволен эффективным сотрудничеством и результативной деятельностью Нахчыванской организации по медиации совместно с членами Коллегии адвокатов Азербайджана, и это сотрудничество приносит ощутимую пользу. В настоящее время в Азербайджане действуют 423 медиатора и 75 организаций по медиации. В 2026 году было заключено 1 794 медиативных соглашения. В системе пробации зарегистрировано 6 соглашений.

Заместитель министра юстиции Нахчыванской Автономной Республики, временно исполняющий обязанности министра Гусейн Сафаров выступил с речью, рассказав об истории и пути развития адвокатуры в Нахчыване. Было отмечено, что, чем более развит институт адвокатуры и чем более компетентными и профессиональными кадрами укомплектована Коллегия, тем выше уровень защиты прав граждан, тем эффективнее информирование населения о правовых вопросах, а также предотвращение ненужных временных потерь и необоснованных обращений. Сафаров заявил, что сотрудничество государственных структур с институтом адвокатуры играет важную роль в защите прав человека. В этом контексте он особо отметил эффективное взаимодействие между Министерством юстиции Нахчыванской Автономной Республики и Коллегией адвокатов Азербайджана. В соответствии с требованиями законодательства представитель Министерства юстиции НАР в настоящее время участвует в работе квалификационной комиссии Коллегии. Это участие способствует обеспечению прозрачности, объективности и законности процесса приема. Одним из важных направлений сотрудничества между министерством и Коллегией адвокатов Азербайджана являются совместные мероприятия, проводимые в пенитенциарных учреждениях.

Затем на конференции Совет по медиации Азербайджана вручил сертификаты заместителю министра юстиции НАР, временно исполняющему обязанности министра Гусейну Сафарову, начальнику Управления стратегического планирования и мониторинга министерства Саттару Заманову и председателю Коллегии адвокатов НАР Вюсалу Гасанову — за поддержку деятельности Совета. После этого был продемонстрирован видеодоклад, отражающий деятельность Коллегии адвокатов НАР за последние три года. Заместитель председателя Верховного суда НАР Мушвиг Гасанов выступил с докладом на тему «Роль адвокатуры и медиации в осуществлении правосудия», отметив, что основная миссия адвокатуры — защита прав и свобод человека и что адвокаты играют важную роль в осуществлении правосудия. По словам заместителя председателя Верховного суда НАР, практика показывает, что участие адвоката делает судебное разбирательство более эффективным и оперативным. Получая профессиональную юридическую помощь, гражданин лучше защищает свои права, а работа суда облегчается. Институт медиации также имеет важное значение: он помогает урегулировать споры на досудебной стадии и способствует примирению сторон во время судебного процесса. Во многих случаях благодаря работе медиатора спор разрешается, не доходя до суда.

Затем председатель Коллегии адвокатов НАР Вюсал Гасанов выступил с докладом на тему «Вопросы участия адвоката в защите прав человека при рассмотрении споров в медиативных процессах: качественная юридическая помощь — основа качественного медиативного соглашения». Он отметил, что в современной правовой системе применение альтернативных механизмов разрешения споров, особенно медиации, служит более эффективному обеспечению принципов правового государства, включая защиту прав и свобод человека и гражданина. В этом контексте сотрудничество адвоката и медиатора имеет важное значение для повышения качества предоставляемых услуг и расширения практики мирного урегулирования споров. Председатель подчеркнул, что Закон «О медиации» определяет цель медиации как разрешение споров на основе взаимного согласия сторон, мирным путем. Согласно закону, медиатор выступает в роли нейтрального посредника между сторонами, тогда как адвокат обеспечивает профессиональную защиту правовой позиции своего доверителя. Взаимодействие этих двух институтов однозначно создает основу для появления юридически обоснованных и исполнимых медиативных соглашений.