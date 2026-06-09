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Азербайджан против Сан-Марино

Эльмир Алиев, Сомбатхей
18:44 812

Сегодня в 22:00 по бакинскому времени в венгерском Сомбатхее начнется товарищеский матч между футбольными сборными Азербайджана и Сан-Марино.

Судить встречу будет венгерская бригада арбитров во главе с Мартоном Русом.

Главный тренер Айхан Аббасов еще вчера объявил стартовый состав нашей команды на эту встречу:

Шахрудин Магомедалиев, Джалал Гусейнов, Рахиль Мамедов, Рахман Дашдамиров, Теллур Муталлимов, Руфат Аббасов, Сабухи Абдуллазаде, Эмин Махмудов, Ренат Дадашов, Рустам Ахмедзаде, Айхан Гусейнов.

Сборные Азербайджана и Сан-Марино ранее встречались дважды. В отборочном турнире чемпионата мира-2018 наша команда в гостях выиграла со счетом 1:0, а дома разгромила соперника - 5:1.

В рейтинге ФИФА, обнародованном 1 апреля этого года, Азербайджан - на 124-м месте, Сан-Марино - на последнем 211-м. 

Если же брать онлайн-рейтинг, то после пятничного поражения от Мальты (0:2) мы опустились на 126-ю позицию. Сборная Сан-Марино проиграла Бангладеш (1:2) и, естественно, осталась на последней строчке.

Напомним, наша национальная команда собралась 28 мая. С 1 июня футболисты расположились в австрийском Бад-Вальтерсдорфе, что недалеко от границы с Венгрией. Завтра команда вернется в Баку. Это был последний сбор перед осенними играми в Лиге наций. В лиге «D» соперниками Азербайджана по группе будут Литва и Лихтенштейн.

P.S. Поездка представителей СМИ на сбор национальной команды организована АФФА при поддержке Misli.

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