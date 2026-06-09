Впервые: человеку успешно пересадили две почки и печень свиньи

В Китае ученые пересадили мужчине с диагностированной смертью мозга почки и печень свиньи. Это первая в истории трансплантация человеку сразу нескольких свиных органов . Об этом пишет South China Morning Post.

Группа ученых из Второй аффилированной больницы Гуансийского медицинского университета написала в исследовании, что до недавнего времени проводились пересадки отдельных свиных органов человеку, однако было неизвестно, как отреагирует человеческий организм сразу на несколько трансплантатов.

Две почки и печень свиньи пересадили 53-летнему мужчине, которому диагностировали смерть мозга. Органы функционировали в течение всего периода наблюдений в пять дней, после чего исследование прекратили по просьбе родных мужчины.

Исследование показало осуществимость трансплантации целой печени и обеих почек от свиньи человеку. По мнению ученых, результаты могут быть полезны в будущем для клинического применения.

В марте 2024 года в США впервые успешно пересадили человеку генномодифицированную почку свиньи. Пациентом был 62-летний мужчина с диагностированной терминальной стадией болезни почек. Он умер в мае того же года. В октябре умер четвертый в истории пациент с трансплантированной почкой от генетически модифицированной свиньи. Мужчина прожил с пересаженной свиной почкой рекордный 271 день.