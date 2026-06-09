BP делится на два бизнеса

Британская нефтекомпания BP реорганизует ‌бизнес, разделив его на два основных подразделения: добычу сырья и производство топлива и нефтехимической продукции. Об этом сообщает Reuters.

«Двухсегментная модель позволит уточнить круг обязанностей и обеспечит более быстрое и эффективное принятие решений», - говорится в сообщении компании.

Новая структура заменит существующие три сегмента BP, а именно: добыча и операционная деятельность (P&O), газ и низкоуглеродная энергетика (G&LCE), а также клиенты и продукция (C&P).

Структура вступит в силу с ‌1 июля, тогда как для целей внешней отчетности, включая финансовую, ‌она начнет применяться с 1 января 2027 года.

В мае BP сообщила о немедленном отстранении от должности председателя совета директоров Альберта Мэнфолда, сославшись на неприемлемые ⁠методы управления и вопросы ‌этики.