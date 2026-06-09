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Израиль готов «нанести глубокий удар по Ирану»

19:26 684

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) поддерживает готовность к возобновлению боевых действий против Ирана, заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир.

«ЦАХАЛ продолжает поддерживать готовность к немедленному возобновлению операций в Иране», - сказал Замир.

«Мы (ЦАХАЛ) готовы вернуться и нанести еще один серьезный и глубокий удар по Ирану», - добавил глава Генштаба. Его заявления приводит армейская пресс-служба.

По словам генерала, «попытка Ирана диктовать условия и изменять реальность потерпит неудачу. Мы продолжим действовать и усугублять ущерб, нанесенный террористической организации «Хезболла», а также защищать северные населенные пункты».

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