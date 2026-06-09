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Пашинян: TRIPP – миллиардный проект, проблем с деньгами не будет

19:35 558

«Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP) является миллиардным проектом и приведет к притоку миллиардов новых инвестиций в Армению, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на рабочем совещании с членами правительства во вторник.

«У меня нет опасений по поводу наших финансовых возможностей, поскольку в ближайшем будущем в Армении очевидно и несомненно ожидается высокая инвестиционная активность. Проект TRIPP – это миллиардная программа, которая повлечет за собой приток новых миллиардов», – цитируют Пашиняна армянские СМИ.

Премьер-министр заявил о необходимости максимально быстрого завершения процедуры ратификации соглашения, подписанного между Арменией и США по проекту TRIPP. 

По его словам, относительно проекта TRIPP «нам нужно быть более уверенными... Наш предыдущий опыт показывает, что деньги — не главное, главное — содержание».

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