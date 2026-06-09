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Украина будет «запускать по России по 600 дронов и ракет»

предупреждение Зеленского
19:53 354

Украина будет наращивать количество дальнобойных средств поражения, чтобы отвечать России на удары «в полной мере», заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами вместе с лидерами стран Северной Европы и Балтии.

«Россия наносит по нам от 650 ударов дронами и от 35 до 100 ракет в день. Мы отвечаем. Сейчас у нас нет такого же количества средств, но у нас есть 300–350 средств, которые мы применяем. И мы выйдем на то количество, которое позволит нам отвечать им в полной мере. Россия понимает – если будет 600 дронов и ракет, то она почувствует эту войну так, как ее чувствуем мы. Они почувствуют ее у себя дома», – цитируют Зеленского украинские СМИ.

По его словам, Россия должна понять, что дипломатический путь остается единственным способом завершения войны.

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