USD 1.7000
EUR 1.9627
RUB 2.3231
Подписаться на уведомления
Пашинян победил и сделал заявление об Азербайджане
Новость дня
Пашинян победил и сделал заявление об Азербайджане

Афганки вышли на протест против хиджаба. Их разогнали

20:14 818

В провинции Герат на западе Афганистана 9 июня полиция разогнала акцию протеста против хиджабов.

Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев передает, что в результате один человек погиб, несколько получили ранения, десятки, включая женщин и девочек, арестованы.

Представители правящего в стране движения «Талибан» не подтвердили эту информацию.

Протесты начались после того, как «полиция нравов» - представители созданного талибами Министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока - задержали нескольких женщин по обвинению в «нарушении обязательных правил ношения одежды», то есть в отказе от ношения хиджаба. Миссия ООН по содействию Афганистану выразила обеспокоенность в связи с этими сообщениями.

Азербайджан против Сан-Марино
Азербайджан против Сан-Марино Матч начался; обновлено 22:00
22:00 1495
Иран сбил американский вертолет. Трамп готовит ответ
Иран сбил американский вертолет. Трамп готовит ответ обновлено 21:05
21:05 4684
«Ось сопротивления» готова к бою: Иран бросает вызов США и Израилю
«Ось сопротивления» готова к бою: Иран бросает вызов США и Израилю Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
20:02 1568
Под Москвой взорвали начальника управления Минобороны России
Под Москвой взорвали начальника управления Минобороны России видео; обновлено 20:48
20:48 10213
«Подозрительный предмет» нашли под машиной в Москве
«Подозрительный предмет» нашли под машиной в Москве обновлено 21:23
21:23 1564
Украина будет «запускать по России по 600 дронов и ракет»
Украина будет «запускать по России по 600 дронов и ракет» предупреждение Зеленского
19:53 1717
16 лет до первого лайка... и три непростых вопроса
16 лет до первого лайка... и три непростых вопроса Наша корреспонденция
17:00 2663
Израиль готов «нанести глубокий удар по Ирану»
Израиль готов «нанести глубокий удар по Ирану»
19:26 1354
Зеленский получил «нужный результат» от письма Путину
Зеленский получил «нужный результат» от письма Путину обновлено 19:09
19:09 3206
BP делится на два бизнеса
BP делится на два бизнеса
18:54 2054
Кто этот загадочный миллиардер, купивший дом в Лондоне за 261 миллион долларов?
Кто этот загадочный миллиардер, купивший дом в Лондоне за 261 миллион долларов?
17:50 4027

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан против Сан-Марино
Азербайджан против Сан-Марино Матч начался; обновлено 22:00
22:00 1495
Иран сбил американский вертолет. Трамп готовит ответ
Иран сбил американский вертолет. Трамп готовит ответ обновлено 21:05
21:05 4684
«Ось сопротивления» готова к бою: Иран бросает вызов США и Израилю
«Ось сопротивления» готова к бою: Иран бросает вызов США и Израилю Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
20:02 1568
Под Москвой взорвали начальника управления Минобороны России
Под Москвой взорвали начальника управления Минобороны России видео; обновлено 20:48
20:48 10213
«Подозрительный предмет» нашли под машиной в Москве
«Подозрительный предмет» нашли под машиной в Москве обновлено 21:23
21:23 1564
Украина будет «запускать по России по 600 дронов и ракет»
Украина будет «запускать по России по 600 дронов и ракет» предупреждение Зеленского
19:53 1717
16 лет до первого лайка... и три непростых вопроса
16 лет до первого лайка... и три непростых вопроса Наша корреспонденция
17:00 2663
Израиль готов «нанести глубокий удар по Ирану»
Израиль готов «нанести глубокий удар по Ирану»
19:26 1354
Зеленский получил «нужный результат» от письма Путину
Зеленский получил «нужный результат» от письма Путину обновлено 19:09
19:09 3206
BP делится на два бизнеса
BP делится на два бизнеса
18:54 2054
Кто этот загадочный миллиардер, купивший дом в Лондоне за 261 миллион долларов?
Кто этот загадочный миллиардер, купивший дом в Лондоне за 261 миллион долларов?
17:50 4027
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться