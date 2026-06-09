Афганки вышли на протест против хиджаба. Их разогнали

В провинции Герат на западе Афганистана 9 июня полиция разогнала акцию протеста против хиджабов.

Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев передает, что в результате один человек погиб, несколько получили ранения, десятки, включая женщин и девочек, арестованы.

Представители правящего в стране движения «Талибан» не подтвердили эту информацию.

Протесты начались после того, как «полиция нравов» - представители созданного талибами Министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока - задержали нескольких женщин по обвинению в «нарушении обязательных правил ношения одежды», то есть в отказе от ношения хиджаба. Миссия ООН по содействию Афганистану выразила обеспокоенность в связи с этими сообщениями.