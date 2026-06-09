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«Подозрительный предмет» нашли под машиной в Москве

обновлено 21:23
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Сотрудники российских правоохранительных органов обнаружили «подозрительный предмет» под автомобилем на юго-западе Москвы. Специалисты проверили его и обезвредили с помощью детонации, никто не пострадал, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Управление СКР по Москве проводит следственные и процессуальные действия.

Источники «Коммерсанта» сообщили, что в районе Коньково произошел инцидент с электромобилем. Из-за замыкания в нем начался пожар. 

* * * 20:35

На парковке на улице Введенского в московском районе Коньково взорвался автомобиль, сообщают российские телеграм-каналы.

Это второй за день взрыв автомобиля в Московском регионе.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» пишет, что пересечение улиц Введенского и Бутлерова оцепили сотрудники полиции и Росгвардии, приехала бригада скорой помощи. Telegram-канал Shot написал, что причиной инцидента стало возгорание под капотом электромобиля Zeekr, его потушили спасатели, никто не пострадал.

Официальной версии пока нет.

Рано утром 9 июня, около 05:30, возле жилого дома на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов, построенном для военных, в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль BMW X3. В результате погиб водитель.

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