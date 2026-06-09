«Подозрительный предмет» нашли под машиной в Москве

Сотрудники российских правоохранительных органов обнаружили «подозрительный предмет» под автомобилем на юго-западе Москвы. Специалисты проверили его и обезвредили с помощью детонации, никто не пострадал, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Управление СКР по Москве проводит следственные и процессуальные действия.

Источники «Коммерсанта» сообщили, что в районе Коньково произошел инцидент с электромобилем. Из-за замыкания в нем начался пожар.