Прогноз Минэнерго США: Ормуз пока останется закрыт

Ормузский пролив останется фактически закрыт еще продолжительное время, полноценные поставки нефти через этот маршрут восстановятся не ранее 2027 года, прогнозирует Министерство энергетики США. Об этом сообщается в новом отчете Управления энергетической информации (EIA).

«Мы исходим из предположения, что Ормузский пролив останется фактически закрытым в ближайшей перспективе. В нашем прогнозе поставки нефти через пролив возобновятся в третьем квартале 2026 года, однако мы предполагаем, что для восстановления до уровня, существовавшего до конфликта, потребуется несколько месяцев, что, по нашему мнению, произойдет не раньше начала 2027 года», — отмечается в прогнозе.

Минэнерго США ожидает, что некоторые объемы добычи нефти на Ближнем Востоке останутся нарушенными и после истечения срока действия этого прогноза.

При этом министр энергетики США Крис Райт заявил, что экспорт нефти через Ормузский пролив за последнее время вырос и будет расти дальше. По словам Райта, потребуется много месяцев, чтобы восстановить экспорт энергоносителей и критически важных материалов после достижения мира.