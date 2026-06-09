USD 1.7000
EUR 1.9627
RUB 2.3231
Подписаться на уведомления
Пашинян победил и сделал заявление об Азербайджане
Новость дня
Пашинян победил и сделал заявление об Азербайджане

Прогноз Минэнерго США: Ормуз пока останется закрыт

21:32 194

Ормузский пролив останется фактически закрыт еще продолжительное время, полноценные поставки нефти через этот маршрут восстановятся не ранее 2027 года, прогнозирует Министерство энергетики США. Об этом сообщается в новом отчете Управления энергетической информации (EIA).

«Мы исходим из предположения, что Ормузский пролив останется фактически закрытым в ближайшей перспективе. В нашем прогнозе поставки нефти через пролив возобновятся в третьем квартале 2026 года, однако мы предполагаем, что для восстановления до уровня, существовавшего до конфликта, потребуется несколько месяцев, что, по нашему мнению, произойдет не раньше начала 2027 года», — отмечается в прогнозе.

Минэнерго США ожидает, что некоторые объемы добычи нефти на Ближнем Востоке останутся нарушенными и после истечения срока действия этого прогноза.

При этом министр энергетики США Крис Райт заявил, что экспорт нефти через Ормузский пролив за последнее время вырос и будет расти дальше. По словам Райта, потребуется много месяцев, чтобы восстановить экспорт энергоносителей и критически важных материалов после достижения мира.

Азербайджан против Сан-Марино
Азербайджан против Сан-Марино Матч начался; обновлено 22:00
22:00 1499
Иран сбил американский вертолет. Трамп готовит ответ
Иран сбил американский вертолет. Трамп готовит ответ обновлено 21:05
21:05 4688
«Ось сопротивления» готова к бою: Иран бросает вызов США и Израилю
«Ось сопротивления» готова к бою: Иран бросает вызов США и Израилю Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
20:02 1571
Под Москвой взорвали начальника управления Минобороны России
Под Москвой взорвали начальника управления Минобороны России видео; обновлено 20:48
20:48 10220
«Подозрительный предмет» нашли под машиной в Москве
«Подозрительный предмет» нашли под машиной в Москве обновлено 21:23
21:23 1568
Украина будет «запускать по России по 600 дронов и ракет»
Украина будет «запускать по России по 600 дронов и ракет» предупреждение Зеленского
19:53 1720
16 лет до первого лайка... и три непростых вопроса
16 лет до первого лайка... и три непростых вопроса Наша корреспонденция
17:00 2663
Израиль готов «нанести глубокий удар по Ирану»
Израиль готов «нанести глубокий удар по Ирану»
19:26 1354
Зеленский получил «нужный результат» от письма Путину
Зеленский получил «нужный результат» от письма Путину обновлено 19:09
19:09 3206
BP делится на два бизнеса
BP делится на два бизнеса
18:54 2056
Кто этот загадочный миллиардер, купивший дом в Лондоне за 261 миллион долларов?
Кто этот загадочный миллиардер, купивший дом в Лондоне за 261 миллион долларов?
17:50 4031

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан против Сан-Марино
Азербайджан против Сан-Марино Матч начался; обновлено 22:00
22:00 1499
Иран сбил американский вертолет. Трамп готовит ответ
Иран сбил американский вертолет. Трамп готовит ответ обновлено 21:05
21:05 4688
«Ось сопротивления» готова к бою: Иран бросает вызов США и Израилю
«Ось сопротивления» готова к бою: Иран бросает вызов США и Израилю Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
20:02 1571
Под Москвой взорвали начальника управления Минобороны России
Под Москвой взорвали начальника управления Минобороны России видео; обновлено 20:48
20:48 10220
«Подозрительный предмет» нашли под машиной в Москве
«Подозрительный предмет» нашли под машиной в Москве обновлено 21:23
21:23 1568
Украина будет «запускать по России по 600 дронов и ракет»
Украина будет «запускать по России по 600 дронов и ракет» предупреждение Зеленского
19:53 1720
16 лет до первого лайка... и три непростых вопроса
16 лет до первого лайка... и три непростых вопроса Наша корреспонденция
17:00 2663
Израиль готов «нанести глубокий удар по Ирану»
Израиль готов «нанести глубокий удар по Ирану»
19:26 1354
Зеленский получил «нужный результат» от письма Путину
Зеленский получил «нужный результат» от письма Путину обновлено 19:09
19:09 3206
BP делится на два бизнеса
BP делится на два бизнеса
18:54 2056
Кто этот загадочный миллиардер, купивший дом в Лондоне за 261 миллион долларов?
Кто этот загадочный миллиардер, купивший дом в Лондоне за 261 миллион долларов?
17:50 4031
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться