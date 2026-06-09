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$750 за ускоренные визы

21:48 223

Администрация президента США Дональда Трампа запустит пилотную программу по прохождению собеседования на деловые или туристические визы в ускоренном режиме, стоимость услуги составит $750.

Об этом сообщает Accossiated Press с ссылкой на документы и представителя Госдепартамента.

Заявители на соответствующие визы должны будут заплатить $750 сверх стандартного консульского сбора в размере $185 и пройти собеседование в течение десяти дней после оплаты. Пилотная программа будет действовать с 1 июля по 31 декабря с возможностью продления в зависимости от спроса. Услуга будет доступна в ряде посольств и консульств США, власти предоставят список таких дипмиссий до вступления программы в силу.

AP отмечает, что американские власти за счет программы пытаются смягчить последствия политики Дональда Трампа, направленной на ужесточение въезда в Соединенные Штаты. Так, сейчас в некоторых странах, главным образом африканских, от заявителей требуют залог в размере до $15 тысяч при оформлении виз, а также проводят проверку многолетней личной истории, включая аккаунты в социальных сетях. Такие требования привели к задержкам в обработке виз по всему миру, что вызвало многочисленные жалобы.

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