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В Дагестане взрывы и пожар на магистральном газопроводе

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21:56 1012

В Кизилюртовском районе Дагестана произошли три взрыва на магистральном газопроводе, сообщает управление МЧС РФ по республике.

«В 19:45 мск (20:45 по Баку) по системе 112 начали поступать сообщения о взрыве газовой трубы в городе Кизилюрт со вспышкой. По предварительной информации, произошло три взрыва на магистральном газопроводе диаметром 1200 мм», - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

Мэрия города в своем телеграм-канале сообщает о «крупном пожаре в промышленной зоне города. Предположительно, пожар на газопроводе».

Пресс-служба Минздрава республики в свою очередь сообщает, что к месту возгорания прибыли бригады скорой помощи Дагестанского центра медицины катастроф. Информации о пострадавших нет.

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