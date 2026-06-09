Россия выставила требование США

Соединенные Штаты должны забрать свое ядерное оружие из Европы и демонтировать местную инфраструктуру для его размещения, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Андрей Белоусов.

По его словам, которые приводит ТАСС, «принимая во внимание возможность поражения важнейших объектов гражданской и военной инфраструктуры на территории России, размещенное в Европе американское ядерное оружие является по сути стратегическим. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы оно было выведено из Европы и возвращено в США».

Ранее Financial Times сообщала о том, что США и их европейские союзники обсуждают размещение американских самолетов, способных нести ядерное оружие, в странах НАТО, граничащих с Россией. Источники издания связывали эти планы с войной в Украине и «ядерным шантажом» со стороны Кремля.

Москва ранее предлагала Вашингтону вывести американское ядерное оружие из Европы в рамках проекта соглашения о гарантиях безопасности, переданного США в конце 2021 года — перед вторжением в Украину, однако согласия не получила.

В программу НАТО по совместному использованию ядерного оружия Nuclear Sharing в настоящее время входят Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Турция. В этих странах размещено около 100 американских бомб свободного падения B61.