Президент Эстонии: Никаких сепаратных переговоров

Европа должна быть вовлечена в переговоры, но не должно быть «сепаратных переговоров» без сторон конфликта, заявил президент Эстонии Алар Карис, передает «Интерфакс-Украина».

«Европа должна быть вовлечена, как этого хочет Украина. Если Украина хочет, чтобы мы сидели за столом, тогда Европа и Россия должны быть. Но если Соединенные Штаты присоединятся к нам, это будет также хорошо. Но сепаратных переговоров без всех сторон не будет», – сказал Карис на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Таллине.

По словам Кариса, необходимо уже сегодня готовиться к тому моменту, что этим летом будет окно возможностей для завершения войны. «Поэтому мы должны давить на Россию, использовать дипломатические каналы, чтобы Россия также села за стол, завершила войну, потому что цель – это завершить войну», – добавил президент Эстонии.