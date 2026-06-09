USD 1.7000
EUR 1.9627
RUB 2.3231
Подписаться на уведомления
16 лет до первого лайка... и три непростых вопроса
Новость дня
16 лет до первого лайка... и три непростых вопроса

Президент Эстонии: Никаких сепаратных переговоров

22:20 618

Европа должна быть вовлечена в переговоры, но не должно быть «сепаратных переговоров» без сторон конфликта, заявил президент Эстонии Алар Карис, передает «Интерфакс-Украина».

«Европа должна быть вовлечена, как этого хочет Украина. Если Украина хочет, чтобы мы сидели за столом, тогда Европа и Россия должны быть. Но если Соединенные Штаты присоединятся к нам, это будет также хорошо. Но сепаратных переговоров без всех сторон не будет», – сказал Карис на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Таллине.

По словам Кариса, необходимо уже сегодня готовиться к тому моменту, что этим летом будет окно возможностей для завершения войны. «Поэтому мы должны давить на Россию, использовать дипломатические каналы, чтобы Россия также села за стол, завершила войну, потому что цель – это завершить войну», – добавил президент Эстонии.

Четыре пункта переговоров Ирана и США
Четыре пункта переговоров Ирана и США
23:26 147
Сборная Азербайджана обыгрывает Сан-Марино
Сборная Азербайджана обыгрывает Сан-Марино обновлено 23:36
23:36 3052
Иран сбил американский вертолет. Трамп готовит ответ
Иран сбил американский вертолет. Трамп готовит ответ обновлено 22:43
22:43 6431
«Ось сопротивления» готова к бою: Иран бросает вызов США и Израилю
«Ось сопротивления» готова к бою: Иран бросает вызов США и Израилю Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
20:02 2311
Под Москвой взорвали начальника управления Минобороны России
Под Москвой взорвали начальника управления Минобороны России видео; обновлено 20:48
20:48 12049
«Подозрительный предмет» нашли под машиной в Москве
«Подозрительный предмет» нашли под машиной в Москве обновлено 21:23
21:23 2526
Украина будет «запускать по России по 600 дронов и ракет»
Украина будет «запускать по России по 600 дронов и ракет» предупреждение Зеленского
19:53 2547
16 лет до первого лайка... и три непростых вопроса
16 лет до первого лайка... и три непростых вопроса Наша корреспонденция
17:00 3005
Израиль готов «нанести глубокий удар по Ирану»
Израиль готов «нанести глубокий удар по Ирану»
19:26 1743
Зеленский получил «нужный результат» от письма Путину
Зеленский получил «нужный результат» от письма Путину обновлено 19:09
19:09 3917
BP делится на два бизнеса
BP делится на два бизнеса
18:54 2610

ЭТО ВАЖНО

Четыре пункта переговоров Ирана и США
Четыре пункта переговоров Ирана и США
23:26 147
Сборная Азербайджана обыгрывает Сан-Марино
Сборная Азербайджана обыгрывает Сан-Марино обновлено 23:36
23:36 3052
Иран сбил американский вертолет. Трамп готовит ответ
Иран сбил американский вертолет. Трамп готовит ответ обновлено 22:43
22:43 6431
«Ось сопротивления» готова к бою: Иран бросает вызов США и Израилю
«Ось сопротивления» готова к бою: Иран бросает вызов США и Израилю Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
20:02 2311
Под Москвой взорвали начальника управления Минобороны России
Под Москвой взорвали начальника управления Минобороны России видео; обновлено 20:48
20:48 12049
«Подозрительный предмет» нашли под машиной в Москве
«Подозрительный предмет» нашли под машиной в Москве обновлено 21:23
21:23 2526
Украина будет «запускать по России по 600 дронов и ракет»
Украина будет «запускать по России по 600 дронов и ракет» предупреждение Зеленского
19:53 2547
16 лет до первого лайка... и три непростых вопроса
16 лет до первого лайка... и три непростых вопроса Наша корреспонденция
17:00 3005
Израиль готов «нанести глубокий удар по Ирану»
Израиль готов «нанести глубокий удар по Ирану»
19:26 1743
Зеленский получил «нужный результат» от письма Путину
Зеленский получил «нужный результат» от письма Путину обновлено 19:09
19:09 3917
BP делится на два бизнеса
BP делится на два бизнеса
18:54 2610
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться