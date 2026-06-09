Знакомство в тихий час…

Меня зовут Тимур Гусейнов. Я журналист и редактор, и это, в сущности, все, что обо мне нужно знать для начала; остальное читатель доберет сам, по текстам, как и положено. Откуда берется в человеке эта профессия — вопрос, на который честного ответа нет, как мне кажется, ни у кого. У меня тоже. Знаю только, что слово сопровождало меня с тех пор, как я себя помню. Сперва чужое: газета, развернутая отцом по утрам, и шорох ее страниц, который запоминается крепче, чем смысл прочитанных вслух новостей. Радио, чуть гудевшее перед каждым выпуском новостей, будто набирая воздух. Книга, дочитанная под лампой до того, как сами собой закрываются глаза. Тогда я еще не понимал, что все это — мое будущее ремесло, исподволь собиравшееся вокруг меня задолго до того, как я о нем задумался. Я просто жил среди слов и любил их за то, что они исправно приносили большой мир в мою маленькую комнату.

В редакции есть особый час — поздний, уже после того, как ушел последний сотрудник, и еще до того, как окончательно заступит ночная смена. Полчаса, иногда час, когда вокруг нет никого. Лампы пригашены, экраны спят, чайник остыл, и слышно только, как внизу на улице перекликается шинами еще не уснувший город. Я люблю этот час больше любого другого в сутках, потому что в нем нет ни спешки, ни шума — ничего из того, за чем днем так легко спрятать суть дела. Днем редакция принадлежит тем, кто в ней спорит, звонит, бежит по коридору с сенсационной, но еще не подтверждённой новостью. А в этот поздний час остаешься наедине с теми, ради кого все и затевалось, — с читателями. Сегодня я просидел этот час в haqqin.az впервые в новом качестве. И подумал, что лучшего времени, чтобы коротко представиться, у меня уже не будет.

Годы за редакторским столом

Потом слово стало моим — и сразу оказалось тяжелее, чем выглядело со стороны. Еще студентом журфака БГУ я отправил свой первый текст в редакцию газеты «Наш век» — было это в начале двухтысячных — и наутро ждал отклика с холодеющими ладонями. Прочли? Заметили? Понравилось? Слово в те годы было осязаемым, его можно было свернуть и положить в карман.

Потом слово сошло с бумаги на экран — и сразу побежало быстрее. В Day.az середины двухтысячных я прошел лучшую свою выучку: писал репортажи, делал интервью, вел расследования на самые острые темы — и быстро понял, что в Сети текст живет по иным законам, чем на бумаге. Была потом и работа в банке: я занимался коммуникациями и в том числе имел дело с прессой — но уже по другую сторону, где не я задавал вопросы, а мне. Оттуда наша профессия видна совсем иначе. А потом я вернулся в журналистику и несколько лет вел проекты, обращенные к зарубежному читателю.

Со временем и постигаешь вещи, простые на словах и трудные на деле. Что добраться до сути бывает куда труднее, чем сообщить новость, и что одно с другим совпадает далеко не всегда. Что мнение, пропаганду и хорошо загримированную правду чужой стороны разделяет граница куда более тонкая, чем хотелось бы. Что к девяти вечера ты уже не помнишь, каким было утро, потому что между утром и вечером уместилось столько новостных циклов и срочных заявлений, что хватило бы на иную спокойную неделю, — и по каждому надо решить, что идет сейчас, а что подождет до завтра. И, наконец, то главное, к чему рано или поздно приходит всякий, кто долго ведет чужие строки: настоящая работа редактора — не написать самому, а расслышать чужую речь, в которой уже есть все необходимое, и просто не мешать ей звучать. Этой науке вовремя убрать руки учишься дольше всего.

А следом пришли долгие годы за столом руководителя Caliber.az. Их я ценю особо: они совпали со временем, когда страна возвращала себе свой суверенитет. История не часто разворачивается прямо под окнами редакции — а нам выпало писать о ней в полную силу, в дни, которые достаются не каждому поколению.

Дом, в который я вошел

А теперь — haqqin.az. Сначала я знал его как читатель. Сегодня вхожу как главный редактор. Эйнулла Фатуллаев, основатель этого дома и голос, звучавший в его стенах с самого начала, сложил с плеч свою многолетнюю ношу и отошел в сторону. Его репортажи из Алеппо, Дамаска, Киева, Одессы остались здесь навсегда — их и сегодня открывают и читают. Но перенимать его манеру я не собираюсь — да это и невозможно: она не передается вместе с кабинетом. У меня своя, и с ней я поведу этот дом дальше — туда, куда его поведет время.

Что я застал — и что намерен сберечь

Войдя сюда изнутри, я впервые посмотрел на это издание не глазами читателя, а глазами того, кто отвечает за каждую строку. И увидел то, что встречается куда реже, чем принято думать, — настоящую редакционную школу. У haqqin.az есть своя интонация, узнаваемая с первой фразы, — так в телефонной трубке узнаешь близкого человека, которому не нужно представляться. Есть европейская пластика: короткий подзаголовок, плотная фраза, право на иронию, право на прямой удар, право на молчание там, где другие кричат, — и право сказать вслух там, где другие выбрали молчание. Его читают и дома, в Баку, — и за кухонным столом, и в высоких кабинетах, — и далеко за пределами страны: в Стамбуле, Москве, Тель-Авиве, Тбилиси, Ереване, Тегеране и везде, где следят за пульсом Южного Кавказа. И есть то, что дороже всего и наживается труднее всего, — доверие читателя, которое копится годами, а потерять его можно одним неосторожным днем. Не мне рассказывать, как все это было выстроено. Я получил это готовым — и постараюсь не растерять.

А раз почти все уже есть, для себя я сформулировал задачу просто: не испортить. Сохранить узнаваемость — и бережно, ничего не ломая, добавить лишь то, чего просит время. Издание, так долго опиравшееся на одного большого автора, теперь может позволить себе многоголосие — новые имена со своими, ни на чьи не похожими почерками рядом с теми, кого читатель уже любит. Дневной ритм можно сделать стройнее, чтобы утро, день, вечер и ночь звучали каждый своим инструментом в общем оркестре. Работа эта спокойная и неспешная — здесь есть что беречь и куда расти. Это направление я и обозначаю сразу, чтобы потом не объяснять задним числом.

Скоро на смену подключится ночной редактор — со своим только что заваренным чаем, — и тихий час кончится, начнется обычная работа, которая в этом доме не прекращается уже много лет. Я выключу свет в кабинете и спущусь вниз, мимо спящих экранов, по лестнице, которую еще не выучил наизусть. Внизу будет ночной Баку — огни, ветер с моря, поздние машины. Где-то за горизонтом будет идти чужая война, и кто-то прямо сейчас будет уходить из города, который еще неделю назад казался ему вечным. А кто-то в эту самую минуту будет писать первую в своей жизни заметку, еще не догадываясь, что слово, однажды взятое в руки, обратно уже не отдают.

Об этом вся наша работа. Завтра она начнется снова, как начиналась тысячу раз до меня. Мне хочется одного — чтобы это завтрашнее «снова» вышло чуть лучше вчерашнего. Кажется, ради этого и стоит время от времени просиживать тот самый тихий час…