Четыре пункта переговоров Ирана и США

Соединенные Штаты и Иран в последние недели стороны вели переговоры по четырем ключевым элементам возможного соглашения, которое призвано завершить войну, пишет The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников.

Собеседники издания назвали четыре основных пункта переговоров:

Длительная приостановка обогащения урана

США несколько месяцев требовали от Ирана, чтобы тот прекратил обогащать уран минимум на 20 лет. Иран в ответ предложил мораторий на 10 лет, однако американские чиновники полагают, что в результате удастся согласовать 15-летний период.

«Понижение уровня» обогащения урана

США намерены сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для снижения уровня обогащения урана, находящегося в распоряжении Ирана, и играть в этом активную роль. Тегеран, однако, настаивает, что США могут быть лишь наблюдателем. Публично власти Ирана не подтверждали готовность отказаться от собственных запасов урана.

Демонтаж ядерных объектов Ирана

США требуют от Ирана ликвидировать три ключевых ядерных площадки в Натанзе, Фордо и Исфахане. По ним в прошлом году был нанесен удар в рамках американской операции «Полуночный молот». Иран обсуждал демонтаж двух объектов, но настаивает на сохранении одного из них открытым, в том числе для демонстрации сохранения «права на обогащение».

Согласие Ирана на внезапные инспекции

США требуют, чтобы международные инспекторы имели возможность в любое время проводить внеплановые инспекции в любом месте на территории Ирана. Многие предположительные ядерные объекты находятся на военных базах Корпуса стражей исламской революции (КСИР), куда инспекторов редко пускали, отмечает издание.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном будет достигнута в течение двух недель. «Это будет полная победа, она наступит очень скоро, и цены на нефть рухнут», — подчеркнул он. Также Трамп допускал, что в случае провала «по существу» переговоров между Вашингтоном и Тегераном американская сторона может организовать высадку спецназа для решения военных задач или продолжить блокаду Ирана.