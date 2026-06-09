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Иран обратился к «иностранным силам»: Покиньте эти зоны

9 июня 2026, 23:53 1104

Все иностранные силы, которые находятся рядом с иранской территорией, должны «покинуть эти зоны» во избежание несчастных случаев, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Иностранные силы, находящиеся вблизи нашей территории, постоянно подвергаются риску из-за собственных человеческих ошибок, происшествий и потенциального риска попадания под перекрестный огонь», - написал Аракчи в соцсети Х.

По его словам, чтобы «снизить риск происшествий, лучшим решение для них будет покинуть эту зону».

«Мы предпочитаем язык дипломатии, но готовы говорить и на других языках», - заявил Аракчи.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что иранские военные сбили американский разведывательно-ударный вертолет Apache, пообещав ответ на эту атаку.

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