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Один в поле воин

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Израиль может оказаться в ситуации, когда ему придется противостоять Ирану без поддержки США, предупредил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху свой кабинет безопасности. Об этом сообщает израильское издание i24News.

Выступая на заседании кабинета министров, Нетаньяху заявил, что Израиль может столкнуться с ситуацией, когда ему придется «в одиночку иметь дело с иранцами», без американской поддержки, «со всеми вытекающими отсюда последствиями», включая нехватку боеприпасов и растущую международную изоляцию.

Сообщается также, что начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир предостерег министров от заключения соглашения с Ираном, заявив: «Как мы видим сейчас, почти любое соглашение — это плохое соглашение».

Сообщение i24News появилось на следующий день после того, как портал Axios процитировал президента США Дональда Трампа, предупредившего Нетаньяху, что Израиль может остаться один на один с Ираном, если его атаки перерастут в полномасштабную войну.

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