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Айхан Аббасов о победе над Сан-Марино: «Хорошо, что начали создавать моменты. Раньше и этого не было»

Эльмир Алиев, Сомбатхей
00:41 312

Главный тренер футбольной сборной Азербайджана Айхан Аббасов прокомментировал победу над Сан-Марино (2:1) в товарищеском матче, который прошел в Сомбатхее, передает корреспондент haqqin.az из Венгрии.

«Благодарю футболистов. Очень хотели победить после поражения в первой игре, - говорит главный тренер. - Завершили сбор, дальше нас ждет Лига наций. Хотели увидеть в деле всех игроков. Чтобы знать, от кого чего ждать в официальных играх. По сравнению с матчем с Мальтой, в игре с Сан-Марино поменяли весь состав. Опять не реализовали свои моменты, пропустили гол со стандартного положения. Это одно из проблемных наших мест. С Исландией и Францией мы тоже пропускали со «стандартов». Стоит задуматься. 

Но, кстати, первый гол мы сегодня забили со «стандарта». Если вам известно, «Шамахы», которую я возглавлял, больше всех в Премьер-лиге забивала со стандартных положений. Однако в клубе иначе: там можем специально подбирать игроков, в сборной такой возможности нет. Работаем над «стандартами» на каждом сборе. Надеемся улучшить этот компонент. Это дело не одного дня.

Такой состав у нас играл впервые. Ребята, вышедшие с первых минут на матч с Мальтой, были более сыгранными, лучше понимали друг друга. Сегодня мы очень хотели победить. Теперь игроки должны набирать форму в своих клубах. Будут матчи еврокубков, несколько туров Премьер-лиги. Посмотрим, как к сентябрю будут выглядеть игроки сборной.

Конечно, меня очень беспокоит, что столько не забиваем. Рад за Рената Дадашова, гол которого сегодня принес нам победу. Он один из лучших игроков в сборной, но в своем клубе мало играл в этом сезоне. Могли сегодня забить больше, как и в игре с Мальтой. Но хорошо, что создаем моменты. Раньше и этого не было. Так что это уже радует. Нужно больше концентрации при завершении эпизодов.

Я общался лично со всеми играми, в том числе и с нашими нападающими - Махиром Эмрели и Нариманом Ахундзаде. Я уже говорил, что у Наримана после того, как он переехал в США, изменился подход к тренировкам. Ему сложно, он очень далеко уехал. Хочет завоевать место в основе клуба, но это нелегко. В отличие от нашего чемпионата, там, если ты слабее, то ты не играешь.

Дисциплина в сборной? Эмиль Сафаров играет агрессивно в единоборствах и в сборной, и в своем клубе. Но, конечно, нужно быть хладнокровными. За тот эпизод, который случился сегодня, в официальном матче его могли удалить. Есть игроки, которые любят получать желтые карточки. Высокий уровень адреналина».

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