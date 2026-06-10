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16 лет до первого лайка... и три непростых вопроса
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16 лет до первого лайка... и три непростых вопроса

Трамп: Восстановим Иран, а потом «получим половину их нефти»

00:52 226

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожением всей инфраструктуры Ирана в случае отказа Тегерана заключить сделку.

«Если люди будут вести себя глупо, мы придем к ситуации, когда нам придется уничтожить всю инфраструктуру целой страны. И я не думаю, что это хорошо, потому что потом кому-то придется ее восстанавливать», — сказал Трамп в интервью ABC News.

Американский лидер также заявил, что восстановление иранской инфраструктуры — мостов, объектов, электростанций — обойдется примерно в триллион долларов. Он предположил, что участвовать в финансировании будут, скорее всего, США. Глава Белого дома также ответил «да» на вопрос, будет ли это похоже на план Маршалла (помощь США странам Европы после Второй мировой войны) для Ирана. «Но мы получим половину их нефти», — добавил Трамп.

В интервью американский лидер также сказал, что возобновление военной операции США против Ирана стало бы дорогостоящим шагом и привело бы к закрытию Ормузского пролива еще на многие месяцы. «Некоторые из моих лучших друзей хотят, чтобы я снова начал бомбардировки, но они не понимают», - заявил президент США, не уточнив, кого именно имел в виду.

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