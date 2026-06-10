Альтернатива Patriot

Газета напоминает, что во время недавних переговоров с британским премьером Киром Стармером в Лондоне Владимир Зеленский выражал надежду, что Британия, Франция и Германия помогут Киеву со средствами борьбы против баллистических ракет. Зеленский выразил надежду, что Украина сможет «разработать европейскую антибаллистическую систему вместе с Великобританией».

The Telegraph пишет, что после войны США и Израиля против Ирана в мире возникла острая нехватка перехватчиков для ЗРК Patriot — пока единственной в мире системы, способной эффективно сбивать баллистические ракеты.

По сведениям украинских источников The Telegraph, Киев намерен произвести ракеты-перехватчики, которые будут совмещены с «радаром, системами слежения и наведения, разработанными европейскими фирмами». «Задача Украины — произвести антибаллистические перехватчики, и мы их уже тестируем, — цитирует издание человека, знакомого с этими планами. — Это не идея на будущее, но от наших союзников нам нужны радары и системы наведения, чтобы все это работало вместе и привело к появлению европейского Patriot, но намного более дешевого — и с возможностью увеличить производство».

При этом не сообщается, что когда именно может появиться такая система.