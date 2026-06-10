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В Крыму по ночам не ходят поезда, а в захваченном Мелитополе пропал свет

02:51 340

«Глава» аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил о прекращении движения поездов на полуострове в ночное время суток.

По его словам, с полуночи 10 июня восемь пар поездов по 10 маршрутам «будут следовать в светлое время суток». Остальные шесть пар поездов по 10 маршрутам, которые по расписанию приходят в Крым ночью, «будут прибывать на железнодорожную станцию Керчь-Южная», написал Аксенов в своих соцсетях.

В Керчи находится железнодорожная станция, куда прибывают поезда, только что прошедшие через Крымский мост. Аксенов сообщает, что со станции Керчь-Южная пассажиров будут развозить автобусы.

«Аналогично будет осуществляться поездка из Симферополя в Керчь, из Джанкоя в Керчь и из Владиславовки в Керчь», — пишет Аксенов. Он не уточняет причины, по которым принято такое решение, однако об ограничении ночного движения поездов стало известно после удара украинского беспилотника по скорому поезду № 68 Москва — Симферополь. В результате погиб помощник машиниста, машинист тепловоза был ранен, пассажиры не пострадали.

А назначенный Москвой «глава» оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате украинских ударов по подконтрольной ему части региона пострадала энергетическая инфраструктура. «Энергетическая инфраструктура области получила повреждения, специалисты приступят к восстановительным работам сразу после стабилизации обстановки», — заявил Балицкий.

До этого он писал о «массированной атаке БПЛА на Мелитопольский городской округ». Украинские телеграм-каналы сообщали о взрывах и работе ПВО в Мелитополе, по некоторым данным, в городе частично пропал свет.

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