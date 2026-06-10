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Пять стран в Европе, которым сборная Азербайджана по футболу никогда не проигрывала

Эльмир Алиев, отдел спорта
03:27 312

После вчерашней победы футбольной сборной Азербайджана над Сан-Марино (2:1) в Европе по-прежнему остаются две национальные команды, у которых наша сборная выигрывала во всех проведенных матчах.

Первая команда - это, понятное дело, Сан-Марино. Представителей самого старого государства в Европе мы побеждаем в третий раз. Предыдущие две победы были в отборочном турнире чемпионата мира-2018 (1:0, 5:1). 

Столько же раз мы обыгрывали Фарерские острова. Это вторая команда, в играх с которой азербайджанские сборники всегда уходили с поля победителями. Победа 3:0 в товарищеском матче в 1996 году, а также две победы в Лиге наций в 2018 году - 3:0, 2:0.

Есть еще три сборные, которым Азербайджан никогда не проигрывал - Кипр, Андорра и Словения. С основной сборной киприотов было две встречи в Лиге наций сезона 2020/21 - 1:0, 0:0.

С Андоррой играли пять раз. В четырех из них был зафиксирован ничейный счет 0:0. Сборной Азербайджана удалось победить лишь раз - в товарищеском матче в 2008 году (2:1).

Со Словенией же был лишь один матч. В дружеской встрече в 2020 году в Любляне была зафиксирована безголевая ничья.

Помимо Азербайджана, в УЕФА входят еще 54 страны. Сборная Азербайджана играла с национальными командами 48-ми из них. Мы ни разу не встречались с Арменией, Данией, Гибралтаром, Грецией, Нидерландами и Шотландией. 

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