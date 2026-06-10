«Фламинго» по Самаре и Чебоксарам: горят стратегический завод и нефтебаза

Утром Чебоксары и Самара подверглись ударам украинских крылатых ракет «Фламинго». Целями атаки стали оборонное предприятие «ВНИИР-Прогресс» в Чувашии и Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области.

Глава Чувашии Олег Николаев подтвердил факт атаки на Чебоксары, отметив, что количество пострадавших и масштаб повреждений инфраструктуры в данный момент уточняются. По данным OSINT-аналитиков, издания Astra и ряда телеграм-каналов (Exilenova+, Supernova+), на заводе «ВНИИР-Прогресс» возник пожар, а его административное здание, предположительно, существенно разрушено. Отмечается, что предприятие уже подвергалось ударам (в последний раз — в ночь на 5 мая), после чего на зданиях были установлены специальные защитные сетчатые конструкции.

Завод «ВНИИР-Прогресс», входящий в объединение «АБС Электро», является ключевым разработчиком и производителем радиоэлектронной продукции для российской армии. Предприятие специализируется на выпуске помехозащищенных антенн спутниковой навигации семейства «Комета», которые используются для защиты дронов «Герань» от средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, завод производит приемники спутникового сигнала для ракет «Калибр» и «Искандер», а также компоненты для навигационных систем ГЛОНАСС, GPS и Galileo.

В Самаре в результате ракетной атаки загорелся Куйбышевский НПЗ — крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Поволжья и Самарской области, входящее в состав ПАО «НК «Роснефть». Завод специализируется на производстве широкого ассортимента моторных топлив, включая бензин и дизельное топливо стандарта «Евро-5». Мэр города сообщил, что из-за ракетной угрозы остановлено движение общественного транспорта, а местный метрополитен переведен в режим укрытия.

На фоне атак масштабная ракетная опасность была объявлена в 14 регионах России: Свердловской, Ульяновской, Курганской, Тюменской, Нижегородской, Самарской, Пензенской, Оренбургской и Челябинской областях, Пермском крае, ХМАО, Удмуртии, Татарстане и Чувашии. Дополнительно, по информации губернатора Омской области, в регионе введена угроза атаки беспилотников.