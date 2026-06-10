USD 1.7000
EUR 1.9628
RUB 2.3656
Подписаться на уведомления
КСИР: Поражены 70% целей на базах США, сбит американский беспилотник
Новость дня
КСИР: Поражены 70% целей на базах США, сбит американский беспилотник

«Фламинго» по Самаре и Чебоксарам: горят стратегический завод и нефтебаза

НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА; видео
10:19 2061

Утром Чебоксары и Самара подверглись ударам украинских крылатых ракет «Фламинго». Целями атаки стали оборонное предприятие «ВНИИР-Прогресс» в Чувашии и Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области.

Глава Чувашии Олег Николаев подтвердил факт атаки на Чебоксары, отметив, что количество пострадавших и масштаб повреждений инфраструктуры в данный момент уточняются. По данным OSINT-аналитиков, издания Astra и ряда телеграм-каналов (Exilenova+, Supernova+), на заводе «ВНИИР-Прогресс» возник пожар, а его административное здание, предположительно, существенно разрушено. Отмечается, что предприятие уже подвергалось ударам (в последний раз — в ночь на 5 мая), после чего на зданиях были установлены специальные защитные сетчатые конструкции.

Завод «ВНИИР-Прогресс», входящий в объединение «АБС Электро», является ключевым разработчиком и производителем радиоэлектронной продукции для российской армии. Предприятие специализируется на выпуске помехозащищенных антенн спутниковой навигации семейства «Комета», которые используются для защиты дронов «Герань» от средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, завод производит приемники спутникового сигнала для ракет «Калибр» и «Искандер», а также компоненты для навигационных систем ГЛОНАСС, GPS и Galileo.

В Самаре в результате ракетной атаки загорелся Куйбышевский НПЗ — крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Поволжья и Самарской области, входящее в состав ПАО «НК «Роснефть». Завод специализируется на производстве широкого ассортимента моторных топлив, включая бензин и дизельное топливо стандарта «Евро-5». Мэр города сообщил, что из-за ракетной угрозы остановлено движение общественного транспорта, а местный метрополитен переведен в режим укрытия.

На фоне атак масштабная ракетная опасность была объявлена в 14 регионах России: Свердловской, Ульяновской, Курганской, Тюменской, Нижегородской, Самарской, Пензенской, Оренбургской и Челябинской областях, Пермском крае, ХМАО, Удмуртии, Татарстане и Чувашии. Дополнительно, по информации губернатора Омской области, в регионе введена угроза атаки беспилотников.

Спутниковый сервис FIRMS NASA зафиксировал возгорания на двух нефтеперекачивающих станциях «Транснефти» во Владимирской области, обратил внимание проект Exilenova+. Это НПС «Второво» к востоку от Владимира и НПС «Лобково» у границы с Московской областью и Сергиевым посадом. Губернатор написал о «возгорании на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах» (там находятся НПС) из-за атаки беспилотников.

Режим беспилотной опасности впервые объявили в Омской области, сообщил глава региона Виталий Хоценко.

Кроме того, «власти» аннексированного Севастополя сообщили о пожаре из-за атаки дрона в музее-панораме, посвященном обороне Севастополя в 1854—1855 годах, в ходе Крымской войны. Здание музея было открыто в начале ХХ века.

Американские генералы заявили, что Украина побеждает
Американские генералы заявили, что Украина побеждает
11:18 557
Иран готов разбавить уран
Иран готов разбавить уран
11:10 505
КСИР: Поражены 70% целей на базах США, сбит американский беспилотник
КСИР: Поражены 70% целей на базах США, сбит американский беспилотник обновлено 11:10
11:10 17689
«Фламинго» по Самаре и Чебоксарам: горят стратегический завод и нефтебаза
«Фламинго» по Самаре и Чебоксарам: горят стратегический завод и нефтебаза НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА; видео
10:19 2062
Суданец хотел отрезать голову ирландцу. Начались протесты
Суданец хотел отрезать голову ирландцу. Начались протесты видео
10:38 1215
«Ось сопротивления» готова к бою: Иран бросает вызов США и Израилю
«Ось сопротивления» готова к бою: Иран бросает вызов США и Израилю Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
9 июня 2026, 20:02 4008
Знакомство в тихий час…
Знакомство в тихий час… первое слово нового главреда haqqin.az
9 июня 2026, 23:12 8246
Пять стран в Европе, которым сборная Азербайджана по футболу никогда не проигрывала
Пять стран в Европе, которым сборная Азербайджана по футболу никогда не проигрывала
03:27 3490
Айхан Аббасов о победе над Сан-Марино: «Хорошо, что начали создавать моменты. Раньше и этого не было»
Айхан Аббасов о победе над Сан-Марино: «Хорошо, что начали создавать моменты. Раньше и этого не было»
00:41 2229
Один в поле воин
Один в поле воин
00:15 4606
Иран обратился к «иностранным силам»: Покиньте эти зоны
Иран обратился к «иностранным силам»: Покиньте эти зоны
9 июня 2026, 23:53 4556

ЭТО ВАЖНО

Американские генералы заявили, что Украина побеждает
Американские генералы заявили, что Украина побеждает
11:18 557
Иран готов разбавить уран
Иран готов разбавить уран
11:10 505
КСИР: Поражены 70% целей на базах США, сбит американский беспилотник
КСИР: Поражены 70% целей на базах США, сбит американский беспилотник обновлено 11:10
11:10 17689
«Фламинго» по Самаре и Чебоксарам: горят стратегический завод и нефтебаза
«Фламинго» по Самаре и Чебоксарам: горят стратегический завод и нефтебаза НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА; видео
10:19 2062
Суданец хотел отрезать голову ирландцу. Начались протесты
Суданец хотел отрезать голову ирландцу. Начались протесты видео
10:38 1215
«Ось сопротивления» готова к бою: Иран бросает вызов США и Израилю
«Ось сопротивления» готова к бою: Иран бросает вызов США и Израилю Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
9 июня 2026, 20:02 4008
Знакомство в тихий час…
Знакомство в тихий час… первое слово нового главреда haqqin.az
9 июня 2026, 23:12 8246
Пять стран в Европе, которым сборная Азербайджана по футболу никогда не проигрывала
Пять стран в Европе, которым сборная Азербайджана по футболу никогда не проигрывала
03:27 3490
Айхан Аббасов о победе над Сан-Марино: «Хорошо, что начали создавать моменты. Раньше и этого не было»
Айхан Аббасов о победе над Сан-Марино: «Хорошо, что начали создавать моменты. Раньше и этого не было»
00:41 2229
Один в поле воин
Один в поле воин
00:15 4606
Иран обратился к «иностранным силам»: Покиньте эти зоны
Иран обратился к «иностранным силам»: Покиньте эти зоны
9 июня 2026, 23:53 4556
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться