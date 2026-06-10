Ценность – в уникальности

2 июня 2026 года Rolls-Royce Motor Cars Baku провел специальное мероприятие. Один из немногих выдающихся мастеров, прибывший из главного дома Rolls-Royce в Гудвуде, рассказал о своем ремесле и продемонстрировал уникальные возможности персонализации и индивидуализации автомобилей Rolls-Royce за пределами стандартного списка опций.

Программа Bespoke может включать вышитые на подголовниках инициалы клиента, уникальные цвета, особенности и целые тематические концепции — каждый заказ клиента отражает знаковые события и моменты жизни, места и людей. В этом смысле Rolls-Royce представляет собой чистый холст, что делает процесс заказа по-настоящему значимым для клиента.

Специалист по интерьерным поверхностям из Гудвуда Илайда Озалтан представила свое мастерство и рассказала о творческом подходе, необходимом для воплощения желаний клиентов в реальность. Одним из последних шедевров, в создании которого она принимала участие, стала коллекция Phantom Centenary Collection, представленная в 2025 году.

Команда дизайнеров Bespoke потратила более года на изучение богатой истории автомобиля, чтобы раскрыть истории, сформировавшие его легенду. В результате исследования было определено 77 мотивов, отражающих ключевые моменты в развитии Phantom.

Phantom Centenary является самой сложной и наиболее амбициозной с технологической точки зрения коллекцией Private Collection на сегодняшний день. Её создание заняло три года и стало результатом более чем 40 000 часов совместной работы коллектива Bespoke. В рамках этого проекта были использованы новые техники для объединения металла, дерева, краски, ткани, кожи и вышивки.

Озалтан руководила созданием одной из самых сложных работ по дереву Rolls-Royce, представленных в шоуруме, а также продемонстрировала три «первых достижения» Rolls-Royce: 3D-маркетри, 3D-многослойное нанесение чернил (ink layering) и применение 24-каратного листового золота.