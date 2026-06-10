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Россия атаковала Запорожье, Одессу, Харьков

10:11 518

В ночь на 10 июня российские войска нанесли удар по Запорожью, применив беспилотники и управляемые авиационные бомбы. В результате ударов повреждены частные дома, есть одна пострадавшая — 59-летняя женщина, которой медики оказывают необходимую помощь. Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, сообщают украинские СМИ.

Во время атаки в городе зафиксированы повреждения жилого сектора. В частности, в Шевченковском районе взрывной волной выбиты окна и повреждены кровли в четырех частных домах. В одном из помещений после попадания возник пожар, который ликвидировали специалисты.

По словам Федорова, на местах работают коммунальные службы, которые помогают местным жителям. В частности, начаты работы по закрытию поврежденных оконных проемов, а специалисты продолжают обследование территории.

В целом ночью в регионе неоднократно объявляли воздушную тревогу из-за угрозы дронов, использования КАБ и ракетных ударов.

Ночью 10 июня Одесса оказалась под ударом российских беспилотников, в результате чего повреждения получили два жилых дома в Приморском районе. В результате атаки пострадали три человека: 46-летняя женщина и двое детей 2016 и 2017 годов рождения.

Кроме того, ночью Россия нанесла 26 ударов БПЛА по Харькову. Под массированной атакой находился Холодногорский район. Возникли пожары.

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