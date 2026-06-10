Суданец хотел отрезать голову ирландцу. Начались протесты

На улицах Северной Ирландии вспыхнули протесты против мигрантов после того, как суданец изрезал ножом местного жителя.

В соцсетях разошлось видео, на котором, как утверждается, злоумышленник пытался отрезать жертве голову прямо посреди улицы в городе Белфасте.

Прохожие вмешались и остановили преступника, а пострадавший поступил в больницу в тяжелом состоянии. Мигранту предъявили обвинение в покушении на убийство, он под стражей.

После этого сотни протестующих блокировали дороги, поджигали автомобили, общественный транспорт, дома. Ирландские власти призвали прекратить насилие и перекрыли ряд улиц в городе.