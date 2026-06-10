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Трамп одобрил удар по Ирану под влиянием военного руководства

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Президент США Дональд Трамп первоначально не планировал наносить удар по Ирану в ответ на инцидент со сбитым вертолетом в Ормузском проливе, однако впоследствии изменил свою позицию.

Как пишет The Wall Street Journal, ключевую роль в этом решении сыграли министр обороны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, которые рекомендовали главе Белого дома дать военный ответ.

По данным издания, после консультаций с военным руководством Трамп согласился на ответные действия против Ирана.

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