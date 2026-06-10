Иран готов разбавить уран

По информации газеты The New York Times, потенциальное ядерное соглашение между США и Ираном предусматривает 15-летнюю приостановку обогащения урана.

Главным компромиссом может стать судьба уже накопленного Ираном ядерного топлива. Вместо передачи запасов за границу Тегеран разбавит их внутри страны в тесном сотрудничестве с МАГАТЭ.

Кроме того, проект договоренностей включает демонтаж некоторых иранских ядерных объектов и введение режима «внезапных инспекций» со стороны международных наблюдателей.

США намерены сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для снижения уровня обогащения урана, находящегося в распоряжении Ирана, и играть в этом активную роль. Тегеран, однако, настаивает, что США могут быть лишь наблюдателем. Публично власти Ирана не подтверждали готовность отказаться от собственных запасов урана.