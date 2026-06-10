Американские генералы заявили, что Украина побеждает

Несколько генералов в отставке из США и бывший директор американской разведывательной службы считают, что Украина сейчас имеет преимущество в войне с Россией. Об этом они рассказали CBS News.

Такую оценку военные дали после того, как главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинская армия отбила у России 600 квадратных километров с начала этого года. Он не указал, где именно произошли такие успехи, но подчеркнул, что самые ожесточенные бои ведутся на юго-востоке страны, в районах Александровки и Гуляйполя.

«С оперативной точки зрения я бы оценил, что Украина побеждает, поскольку она уничтожает оперативные цели противника, создает условия для дальнейших операций и сохраняет свободу действий», - подчеркнул в электронном письме генерал-лейтенант в отставке Роберт Эшли, бывший директор Агентства оборонной разведки.

В то же время двое генералов согласились с оценкой Эшли, отметив, что на передовой Украина переигрывает Россию.

Военные эксперты говорят, что главным фактором, обусловливающим последние успехи Украины, является развитие ее возможностей по нанесению ударов БПЛА средней дальности. С 2023 года Украина разработала эффективный арсенал беспилотников с режимом «от первого лица» ближнего действия, которые, как отметил президент Владимир Зеленский, в настоящее время наносят более 90% потерь армии РФ.

«А начиная с 2024 года, Украина также эффективно применяет беспилотные летательные аппараты большой дальности и крылатые ракеты, которые недавно поразили военные базы в Санкт-Петербурге, расположенные на расстоянии более 600 миль (965 км) от границ Украины», - подчеркнули в материале.

В свою очередь, еще недавно найти беспилотники, способные надежно поражать цели на расстоянии от 50 до 100 км, было практически невозможно. В частности, в марте подразделение по исследованиям и разработкам элитной украинской бригады «Хартия», действующей на передовой, сообщил CBS News, что расширение дальности действия их беспилотников для наблюдения и поражения целей на расстоянии более 50 км является их «приоритетом».

В то же время военный аналитик Роб Ли заявил, что украинские подразделения в настоящее время в основном решили эту проблему.

«В прошлом году Украине просто не хватало этой возможности - способности поражать цели на расстоянии от 50 до 100 километров за линией фронта. Сейчас они делают это очень часто, практически ежедневно. И количество этих дронов, которые они используют, будет только расти», - добавил он.

В свою очередь, отставной генерал Джозеф Ралстон считает, что никто не выиграет эту войну, ведь «Россия недостаточно сильна, чтобы захватить всю желаемую территорию без применения ядерного оружия, а Украина недостаточно сильна, чтобы вернуть утраченные территории».

Однако Ли и Эшли уверяют, что последние тенденции на фронте свидетельствуют о преимуществе Украины.

«Обе стороны все еще видят победу, а это означает, что в ближайшее время никто не будет рассматривать возможность перемирия. Но время не обязательно на стороне (президента России Владимира) Путина», - отметил Эшли.