В Африке появится новый океан

Тектонический раскол Африканского континента перешел в фазу агрессивных импульсных толчков. Масштабный подземный мониторинг зафиксировал аномальное смещение грунта в эфиопском регионе Афар. Всего за несколько недель поверхностные слои почвы сдвинулись на критическое расстояние, что указывает на резкую активизацию глубинных процессов в одной из самых нестабильных рифтовых зон планеты. Данные геологов публикует Ecoticias.

Вместо привычного плавного и незаметного расхождения плит исследователи столкнулись с резкими подземными ударами, которые разрушают местную инфраструктуру, рвут автомобильные дороги и уничтожают питьевые колодцы.

Причиной резкой деформации рельефа стало формирование гигантской магматической дайки. Геологи обнаружили скрытую вертикальную трещину протяженностью около 50 километров, пролегшую между двумя активными вулканическими центрами. Раскаленная расплавленная порода затекла в этот разлом под колоссальным давлением, сработав как мощный тектонический клин.

Регион Афар уникален с точки зрения глобальной геологии. Здесь сходятся границы сразу трех колоссальных тектонических платформ — Аравийской, Нубийской и Сомалийской.

Финалом этого процесса станет неизбежное погружение истонченной суши ниже уровня моря. Огромные объемы воды из Красного моря и Аденского залива хлынут в образовавшуюся впадину, окончательно расколов Африку и сформировав на месте эфиопской пустыни новый мировой океан.