Турецкий дипломат пошел в батумское казино и лишился должности

Генеральный консул Турции в грузинском городе Батуми Аднан Алтай Алтынёрс отозван Министерством иностранных дел. Причиной этого стало распространение в социальных сетях его фотографий, сделанных в одном из казино Батуми.

После проведенного министерством расследования на место Алтынёрса была назначена Бану Терзиоглу, которая в последний раз в 2025 году занимала должность советника в посольстве Турции в Тбилиси. Назначенная на пост генерального консула в Батуми 46-летняя Бану Терзиоглу является выпускницей факультета международных отношений Ближневосточного технического университета (ODTÜ).