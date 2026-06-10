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Турецкий дипломат пошел в батумское казино и лишился должности

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
12:10 2371

Генеральный консул Турции в грузинском городе Батуми Аднан Алтай Алтынёрс отозван Министерством иностранных дел. Причиной этого стало распространение в социальных сетях его фотографий, сделанных в одном из казино Батуми.

После проведенного министерством расследования на место Алтынёрса была назначена Бану Терзиоглу, которая в последний раз в 2025 году занимала должность советника в посольстве Турции в Тбилиси. Назначенная на пост генерального консула в Батуми 46-летняя Бану Терзиоглу является выпускницей факультета международных отношений Ближневосточного технического университета (ODTÜ).

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