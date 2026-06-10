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В Иране 20 тысяч человек остались без воды

12:19 808

По меньшей мере 20 тысяч жителей иранской провинции Хормозган остались без водоснабжения в результате ударов США по резервуарам с водой. Об этом заявил генеральный директор компании по водоснабжению и канализации провинции Хамзе Пур.

«Инфраструктура распределения питьевой воды, включающая два бетонных резервуара объемом 500 и 2 000 куб. м с соответствующим механическим оборудованием, предназначенные для города Кухестак и 10 деревень района Бамани с общим населением 20 тыс. человек, была разрушена в результате атак американского противника», - приводит его слова агентство Fars.

Как отметил директор компании, на данный момент подача воды в населенные пункт прекращена, ведется проработка альтернативных вариантов снабжения. 

Ранее Центральное командование ВС США сообщило о нанесении ударов по иранским территориям после того, как над Ормузским проливом был сбит американский вертолет Apache. В ответ Корпус стражей исламской революции атаковал американские базы в Ближневосточном регионе.

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