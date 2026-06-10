USD 1.7000
EUR 1.9628
RUB 2.3656
Подписаться на уведомления
КСИР: Поражены 70% целей на базах США, сбит американский беспилотник
Новость дня
КСИР: Поражены 70% целей на базах США, сбит американский беспилотник

В Гянджа-Дашкесанском регионе – первая массовая презентация карт TəhsilPlus

12:23 370

В Гянджа-Дашкесанском регионе состоялась первая массовая презентация проекта TəhsilPlus, реализуемого в рамках сотрудничества Фонда развития образования, Kapital Bank и Mastercard.

В ходе мероприятий, организованных в Гянджинском государственном университете и Гянджа-Дашкесанском региональном управлении образования, работникам сферы образования были вручены карты TəhsilPlus, а также представлена подробная информация о возможностях и преимуществах проекта.

В церемониях приняли участие председатель Правления Фонда Развития Образования Ниджат Мамедли, заместитель председателя Правления Kapital Bank Фарид Хидаятзаде, руководители высших учебных заведений, представители сферы образования и другие гости.

Выступая на мероприятии, заместитель председателя Правления Kapital Bank Фарид Хидаятзаде отметил важность того, чтобы уважение и поддержка, оказываемые педагогам, находили отражение и в их повседневной жизни: «Когда мы говорим об образовании, мы говорим о будущем. В центре сильной системы образования и успешного будущего стоят учителя. Именно поэтому мы считаем, что признание их труда должно ощущаться не только на словах, но и в повседневной жизни. Опыт, полученный нами в рамках проекта TələbəPlus, показал, что решения, ориентированные на сферу образования, способны приносить людям реальную пользу в повседневной жизни. Проект TəhsilPlus является логичным продолжением этого подхода».

В ходе мероприятия участникам была представлена подробная информация о возможностях карты TəhsilPlus, а также о скидках и преимуществах, доступных в партнерской сети проекта. Кроме того, группе работников сферы образования были вручены карты TəhsilPlus.

Было отмечено, что карта TəhsilPlus призвана создавать дополнительную ценность для работников сферы образования, предоставляя им различные скидки и привилегии на товары и услуги. В перспективе проект обладает потенциалом охватить около 450 тысяч работников системы образования.

Основной целью проекта является поддержка социального благополучия работников образования, расширение их доступа к различным услугам на более выгодных условиях и повышение качества их повседневной жизни.

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 114 филиалов и 53 отделения по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Заявки на получение наличного кредита и карты Birbank можно оформить в онлайн-формате.

Эпштейн: «Карабах» – тюркский топоним, а «Нагорный» – имперский
Эпштейн: «Карабах» – тюркский топоним, а «Нагорный» – имперский
14:20 627
Стреляют и пакистанцы
Стреляют и пакистанцы
13:35 833
«Иран — это Вьетнам Трампа. У него два пути: капитуляция или эскалация»
«Иран — это Вьетнам Трампа. У него два пути: капитуляция или эскалация» Пейп предсказывает исход войны
9 июня 2026, 22:55 3488
Нетаньяху хочет по новой
Нетаньяху хочет по новой
13:07 1041
Турецкий дипломат пошел в батумское казино и лишился должности
Турецкий дипломат пошел в батумское казино и лишился должности
12:10 2377
Зеленский о мощных ударах по России
Зеленский о мощных ударах по России видео; фото; обновлено 12:49
12:49 5773
Экс-министр обороны критикует израильскую армию: Истратили единственную пулю
Экс-министр обороны критикует израильскую армию: Истратили единственную пулю
11:39 2003
Фидан едет в Москву
Фидан едет в Москву
11:54 1314
Американские генералы заявили, что Украина побеждает
Американские генералы заявили, что Украина побеждает
11:18 2770
Иран готов разбавить уран
Иран готов разбавить уран
11:10 1840
КСИР: Поражены 70% целей на базах США, сбит американский беспилотник
КСИР: Поражены 70% целей на базах США, сбит американский беспилотник обновлено 11:10
11:10 19506

ЭТО ВАЖНО

Эпштейн: «Карабах» – тюркский топоним, а «Нагорный» – имперский
Эпштейн: «Карабах» – тюркский топоним, а «Нагорный» – имперский
14:20 627
Стреляют и пакистанцы
Стреляют и пакистанцы
13:35 833
«Иран — это Вьетнам Трампа. У него два пути: капитуляция или эскалация»
«Иран — это Вьетнам Трампа. У него два пути: капитуляция или эскалация» Пейп предсказывает исход войны
9 июня 2026, 22:55 3488
Нетаньяху хочет по новой
Нетаньяху хочет по новой
13:07 1041
Турецкий дипломат пошел в батумское казино и лишился должности
Турецкий дипломат пошел в батумское казино и лишился должности
12:10 2377
Зеленский о мощных ударах по России
Зеленский о мощных ударах по России видео; фото; обновлено 12:49
12:49 5773
Экс-министр обороны критикует израильскую армию: Истратили единственную пулю
Экс-министр обороны критикует израильскую армию: Истратили единственную пулю
11:39 2003
Фидан едет в Москву
Фидан едет в Москву
11:54 1314
Американские генералы заявили, что Украина побеждает
Американские генералы заявили, что Украина побеждает
11:18 2770
Иран готов разбавить уран
Иран готов разбавить уран
11:10 1840
КСИР: Поражены 70% целей на базах США, сбит американский беспилотник
КСИР: Поражены 70% целей на базах США, сбит американский беспилотник обновлено 11:10
11:10 19506
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться