Израиль создал лазер, сбивающий 30 дронов за минуту

Израильская компания Esh-Tech создала лазер DroneLight, который способен сбивать более 30 дронов в минуту, при этом стоит значительно дешевле, чем разработки конкурентов. Как пишет defenseromania.ro, новая разработка будет представлена на выставке Eurosatory в Париже (15-19 июня).

DroneLight концентрирует большое количество энергии в 10-миллисекундном импульсе, что позволяет ему пробивать цель. Систему можно сравнить с оружием, выпускающим пять пуль сверхмалого калибра за одну секунду. Результаты были получены на более чем 20 дронах, и, учитывая частоту импульсов 5 Гц, системе DroneLight требуется от одной до двух секунд, чтобы сбить БПЛА.

Дальность действия лазерной системы DroneLight составляет 1 километр.

При этом энергопотребление DroneLight довольно низкое. По данным Esh-Tech, по сравнению с более чем 20 кВт, необходимыми для обычного лазерного передатчика непрерывного излучения, энергопотребление DroneLight составляет примерно 4 кВт.