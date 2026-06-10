Америка расщедрится для Кубы

Американская трейдинговая компания Vanguard Energy (штат Флорида) ведет переговоры о поставках на Кубу 250 тыс. баррелей бензина и дизеля, что может стать крупнейшей партией американского горючего для острова с 1960 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Компания планирует поставить 100 тыс. баррелей бензина и 150 тыс. баррелей дизеля. По оценкам правительства США, такого объема бензина хватит почти на 11 дней типичного спроса Кубы.