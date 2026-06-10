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Минюст Армении о тексте новой конституции

13:02 1469

Текст новой конституции Армении не готов к публикации, так как Минюст ждет мнений и замечаний от коллег. Об этом сообщила министр юстиции Армении Србуи Галян на брифинге, который транслировали местные каналы.

«Вчера (на заседании правления партии «Гражданский договор» — ред.) обсуждали вопрос, связанный с публикацией текста новой конституции, и считаю, что в ближайшее время после обобщения — так говорю, потому что ждем мнений наших определенных коллег, и нам понадобятся неделя-две, чтобы собрать эти мнения, — будет еще одно-два обсуждения, и тогда поймем, готовы или нет <...>. О причинах, почему не публиковали раньше: я много раз говорила ранее, что текст не готов, и ряд наших коллег не успели представить свои замечания», - сказала она. 

Министр отметила, что вопрос о публикации должен решаться коллективно, а не единолично и, когда будет принято соответствующее решение, тогда и будет обнародован текст.

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