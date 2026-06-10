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Соревнования по гребле среди сотрудников госучреждений

13:25 287

11 июня при совместной инициативе Министерства молодежи и спорта и Федерации водных видов спорта Азербайджана пройдут соревнования по гребле среди сотрудников государственных учреждений.

В пресс-службе Федерации сообщили, что соревнования пройдут на территории клуба каноэ и гребли «Баку», расположенного на Приморском бульваре. В них примут участие сотрудники Министерства молодежи и спорта, TƏBİB, ОАО «Азеришыг», Министерства труда и социальной защиты населения, Государственного рекламного агентства, SOCAR, Государственного таможенного комитета, Государственной миграционной службы и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Участники будут соревноваться на дистанции 200 метров в одноместных и двухместных байдарках.

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