«Белый орел» рассорил Украину с Польшей

Когда в феврале 2022 года началась масштабная военная интервенция России в Украину, Польша стала важнейшим логистическим центром и военным союзником для Киева. Большая часть военной помощи, направляемой западными союзниками Украине, была сосредоточена в Польше и отправлялась оттуда. Кроме того, Польша открыла свои границы для украинских беженцев и разрешила импорт украинской сельскохозяйственной продукции на льготных условиях. Если добавить к этому военную поддержку, оказываемую самой Польшей Украине, то становится понятно, что отношения между двумя соседними странами в последние годы достигли уровня настоящего боевого братства.

Но сейчас в украинско-польских отношениях возник глубочайший кризис. Дошло даже до того, что президент Украины Владимир Зеленский впервые не воспользовался польским аэропортом в Жешуве для поездок за границу, полетев через Кишинев. Как отмечает BBC, все началось после того, как в конце мая Владимир Зеленский присвоил одному из элитных подразделений ВСУ почетное наименование «имени Героев Украинской повстанческой армии» (УПА). Для Украина УПА — это подпольная военная организация, действовавшая с 1942 года как минимум до конца 1950-х, главной целью которой было создание независимого украинского государства. Стремясь реализовать эту цель, в годы Второй мировой войны бойцы УПА боролись на два фронта — и против нацистских войск, и против Красной армии. Борьба против превосходящих по силам противников в украинском национальном сознании «рифмуется» с нынешней войной, развязанной против Украины Россией. Красно-черные флаги УПА на протяжении последних лет стали неформальным символом украинской армии, их часто можно видеть на могилах бойцов ВСУ, погибших на фронте. Но для Польши УПА — это преступная организация, ответственная за массовые убийства этнических поляков на Волыни в 1943–45 годах. События на Волыни — это не только колоссальная травма польской коллективной памяти, это еще и события, о которых в социалистической послевоенной Польше говорить было запрещено. Что произошло 83 года назад… Корни этнического конфликта между украинцами и поляками, который впоследствии привел к Волынской резне, нужно рассматривать в комплексе. Вторая Польская Республика, возглавляемая Юзефом Пилсудским и существовавшая до 1939 года, считала западные территории Украины польскими землями и систематически преследовала этнических украинцев на этих территориях. Украинцы сопротивлялись этим преследованиям, формируя партизанские отряды, а этнический конфликт усилился после вторжения гитлеровской Германии в Польшу, а затем и в советскую Украину. В 1943 году, когда произошел поворотный момент во Второй мировой войне и гитлеровская Германия начала проигрывать, украинцы сформировали «Украинскую повстанческую армию» на основе действовавших до этого партизанских отрядов, чтобы освободить западную Украину от поляков до прихода советских войск. Эта армия сражалась как с армией Гитлера, так и с советскими войсками, совершая массовые убийства этнических поляков в Волынской, а затем и Галицкой областях. В свою очередь, польские вооруженные группы совершали массовые убийства этнических украинцев. В результате этого этнического конфликта, по разным данным, на Волыни и в Галиции погибло около 100 000 этнических поляков и более 20 000 этнических украинцев.

Неформальное соглашение между Зеленским и Дудой В советскую эпоху обсуждение этих событий было запрещено как в Украине, так и в Польше. Исследования и широкое общественное обсуждение событий, произошедших на западе Украины во время Второй мировой войны, начались около 30 лет назад. В Украине и Польше кардинально по-разному оценивают сами события 1940-х годов на Волыни. Память о тех событиях или даже мифология, сформировавшаяся вокруг них, в Польше превратилась в элемент внутренней политики, использующийся, прежде всего, правыми и крайне правыми партиями, которые сейчас набирают силу во всем мире и в Польше в частности. Неудивительно, что больше всего возмущения решение Зеленского вызвало именно на этом фланге политического спектра. Эти события в Польше называют «Волынской резней», считая принятый в Украине термин «Волынская трагедия» слишком слабым. Согласно киевскому изданию «Европейская правда», в начале 2022 года между президентом Украины Владимиром Зеленским и тогдашним президентом Польши Анджеем Дудой было достигнуто неформальное соглашение, в соответствии с которым Украина должна воздерживаться от провозглашения членов УПА, ответственных за события на Волыни, национальными героями, а Польша, в свою очередь, не должна требовать от Киева осуждения всего украинского националистического движения, действовавшего в 1920-х и 1930-х годах, а затем и во время Второй мировой войны. Вернется ли Белый Орел в Варшаву? В 2023 году Анджей Дуда наградил Зеленского орденом Белого Орла, высшей государственной наградой Польши, за лидерство и храбрость в войне с Россией. Теперь же президент Александр Навроцкий резко осудил решение Владимира Зеленского и в очередной раз заявил, что Украина, «прославляющая убийц из УПА», ментально не готова быть членом семьи европейских народов. Отдельно Навроцкий пообещал вынести на обсуждение капитулы Ордена Белого орла — своеобразного попечительского совета высшей государственной награды Польши, вручаемой с начала XVIII века, — предложение лишить Владимира Зеленского этого ордена, и 8 июня реализовал свое обещание. После продолжавшегося несколько часов обсуждения пресс-секретарь Навроцкого Рафал Леськевич заявил, что капитула «высказала свое мнение» относительно лишения Зеленского ордена, а окончательное решение по этому поводу президент Польши примет «в надлежащее время». Премьер-министр Дональд Туск первоначально занял относительно мягкую позицию. Он заявил, что Зеленский, конечно, принял ошибочное решение, но стратегически Украина и Польша остаются партнерами, поэтому им стоит обсудить произошедшее, извлечь из него необходимые уроки и двигаться дальше. «Если мы будем ссориться о прошлом, кто-то другой победит в борьбе за будущее. Президент Украины наконец должен это понять. Польша тоже. Пока не будет слишком поздно», — написал Туск на платформе Х.

Однако позже ожесточенные общественные дебаты вокруг решения Зеленского и изменение общественного мнения в отношении Украины вынудили премьер-министра занять более жесткую позицию. Он заявил, что раз Украина создала нынешнюю проблему, то это она и должна в первую очередь искать выход из нынешней ситуации. А если польская точка зрения не будет воспринята Киевом, продолжил Туск, «решающим в наших отношениях станет не эмпатия, а жесткий бизнес». Позже министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что прославление УПА неприемлемо для польского общества и вызывает «боль в сердцах поляков», а также что он «сделает все, чтобы решение изменили». Киев считает реакцию Варшавы слишком резкой В Украине за развернувшимся в польском информпространстве медиашквалом наблюдают с легким недоумением. С одной стороны, историки, занимающиеся исследованиями событий на Волыни, УПА и польско-украинских отношений, замечают, что польское государство глорифицирует значительное количество исторических личностей и формаций, которые в украинской историографии имеют однозначно негативные коннотации, но Киев не считает уместным заявлять о демаршах по этому поводу. Более прагматично настроенные комментаторы обращают внимание на крайне неудачный тайминг взорвавшегося скандала. Буквально на следующей неделе страны ЕС должны принять принципиальное решение об открытии для Украины первого кластера переговоров о ее присоединении к Евросоюзу. Решение об этом должно быть принято единогласно — но, вероятнее всего, нынешний скандал не станет для Варшавы поводом затормозить старт реального движения Киева к ЕС. Даже Буданов не смог разрядить обстановку В минувшие выходные глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов посетил Варшаву с целью снижения напряженности. Как отмечает Би-би-си, наблюдатели в Украине и Польше по-разному оценивают этот визит. С одной стороны, варшавское издание Rzeczpospolita написало, что Буданова в Варшаве ждал холодный прием. Глава польского МИД Радослав Сикорский специально не поменял своих планов и не встретился с эмиссаром из Киева, так что Буданов провел переговоры с его заместителем. Встреча Буданова с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем была «исключительно холодной», пишет Rzeczpospolita. По данным портала WP.pl, ни одна из встреч, проведенных делегацией во главе с Будановым, не принесла конкретных результатов. «Администрация президента Зеленского прикрывается солдатами, но это не поможет», — цитирует портал источник, осведомленный о ходе переговоров.