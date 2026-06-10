В Баку до 33 градусов

11 июня в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков, северо-восточный ветер вечером сменится северо-западным. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в столице и на Апшероне ночью составит ночью 18-21, днем - 29-33 градуса тепла.

Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70%, днем - 45-50%.

В некоторых горных и предгорных районах Азербайджана днем возможны дожди, грозы и град, ночью и утром на отдельных территориях туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 18-21, днем - 28-33, в горах ночью - 8-13, днем - 17-22, местами может повыситься до 25-28 градусов выше нуля.