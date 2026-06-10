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Иран грозит

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Дипломатический процесс Ирана с США не может продвигаться на фоне продолжающихся «нарушений режима прекращения огня» и обострения ситуации в регионе, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, Вашингтон подрывает переговоры «противоречивыми заявлениями, изменяющимися позициями и действиями», а Израиль, в свою очередь, усугубляет ситуацию регулярными нарушениями перемирия в Ливане.

«После событий прошлой ночи нам необходимо пересмотреть дипломатический путь с США… любой переговорный процесс требует минимально стабильной обстановки», — подчеркнул Багаи.

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