Иран грозит

Дипломатический процесс Ирана с США не может продвигаться на фоне продолжающихся «нарушений режима прекращения огня» и обострения ситуации в регионе, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, Вашингтон подрывает переговоры «противоречивыми заявлениями, изменяющимися позициями и действиями», а Израиль, в свою очередь, усугубляет ситуацию регулярными нарушениями перемирия в Ливане.

«После событий прошлой ночи нам необходимо пересмотреть дипломатический путь с США… любой переговорный процесс требует минимально стабильной обстановки», — подчеркнул Багаи.