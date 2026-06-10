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Пезешкиан о политике Моджтабы Хаменеи

14:09 468

Политика, проводимая верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, направлена на дистанцирование стран региона от Соединенных Штатов и Израиля. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

По его словам, «враг пытался мобилизовать арабские и мусульманские страны против Ирана», но этим усилиям был дан отпор.

«Политика срывает этот план, так что страны региона дистанцируются от Соединенных Штатов и Израиля, и этот процесс продолжается», — сказал Пезешкиан.

Он заявил, что встречался с верховным лидером каждую неделю без исключения в течение последних полутора лет.

Президент Ирана также заявил, что противники Ирана намерены разжечь внутренние разногласия, утверждая, что ни одну страну нельзя заставить капитулировать посредством бомбардировок или угроз. 

Комментируя убийство бывшего верховного лидера Али Хаменеи, он заявил, что недопустимо, чтобы вражеские силы могли «с такой легкостью» убивать иранских командиров и чиновников.

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