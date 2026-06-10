Эпштейн: «Карабах» – тюркский топоним, а «Нагорный» – имперский

На сайте американского аналитического центра Atlantic Council опубликована статья директора Исследовательского центра «Туран» Джозефа Эпштейна, посвященная политике возвращения исторических названий городам, населенным пунктам и улицам на территории постсоветских государств и ее неприятие Россией.

Так, в частности, автор отмечает, что, когда Украина переименовывает город или сносит советский монумент, международные СМИ склонны преподносить это как понятную символическую уборку в доме нации, ведущей войну. Подобная трактовка, однако, катастрофически принижает то, что происходит на самом деле. Украинская кампания по очищению городов и сел от советских и российских имперских топонимов — это не реакция на нынешнюю войну. Это передовой фронт общерегионального отказа от московской картографии. От Кавказа до Центральной Азии бывшие советские республики сбрасывают с себя навязанные им названия и символы, утверждая собственную национальную идентичность. Эпштейн подчеркивает, что украинские кампании декоммунизации и дерусификации начались задолго до полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Первые волны переименований прокатились еще в начале 1990-х: улицы по всей стране освобождались от откровенно советских названий, а многие, хотя и не все, коммунистические монументы были демонтированы. Гигантский советский серп и молот возвышался над Майданом независимости в центре Киева вплоть до начала 2000-х. После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году украинские усилия по деколонизации вышли за рамки советской номенклатуры и обратились напрямую к русской имперской идентичности. В 2024 году Новомосковск — одно из наиболее откровенных колониальных названий на украинской карте — был переименован в Самар. Параллельно Киев убрал российские и советские названия примерно со ста улиц. Также Украина обратилась к международному сообществу с призывом отказаться от русифицированных топонимов и перейти на написание, основанное на украинском языке. Это повлекло за собой изменения, небольшие, но символически весомые: повсеместно утвердился переход от «Kiev» к «Kyiv».

Автор отмечает, что голос Украины тут громче всех, но она не одинока. Российские и советские чиновники систематически переименовывали места, чтобы утвердить господство и географически привязать территории к имперскому центру. В Грузии город Степанцминда («Святой Стефан») в советскую эпоху был переименован в Казбеги — из расчета вытравить религиозный смысл. В 2006 году Тбилиси восстановил исходное название. В советском топониме Казбеги кроется особая ирония. Он увековечил имя грузинского писателя XIX века Александра Казбеги, чей роман «Отцеубийца» выводит в качестве героя-разбойника некого Кобу — именно этим персонажем так восхищался молодой Иосиф Джугашвили, что взял «Кобу» себе в качестве революционного псевдонима, прежде чем остановиться на Сталине. Человек, промышленно поставивший на поток уничтожение национальных идентичностей по всему СССР, черпал первые образы самого себя из той грузинской литературы, которую его же государство впоследствии принялось хоронить. В Центральной Азии наиболее показательные примеры картографии как деколонизации демонстрирует Казахстан. Для страны с протяженной границей с Россией, многочисленным русскоязычным населением и национальным языком, ослабленным советской политикой, возвращение карты неотделимо от возвращения идентичности. После распада СССР карта Казахстана начала меняться стремительно. Усть-Каменогорск стал Оскеменом, Уральск — Оралом. Особый случай — казахстанская столица. Город изначально носил название Акмола («белая могила»), затем был переименован в Целиноград — название, превращавшее Казахстан в пустующую землю, ожидающую российских переселенцев. После обретения независимости он стал Акмолой, а затем Астаной — словом, означающим на казахском «столица».